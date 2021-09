Cero muertos por COVID en Medellín después de 15 meses

En el más reciente conteo de víctimas por coronavirus se reportó que el COVID en Medellín no cobró vidas, una noticia esperanzadora, pero que es sinónimo de responsabilidad, pues el virus no se ha ido y no hay que bajar la guardia.

En entrevista con Noticias Caracol, el alcalde Daniel Quintero recalcó que esta cifra de COVID en Medellín es “el resultado del avance de la vacunación” y pidió a los mayores de 70 años estar atentos para que, a partir del primero de octubre, se les aplique una tercera dosis, como lo autorizó el Gobierno Nacional.

La cifra más dolorosa de COVID en Medellín se había registrado en abril, cuando 87 personas murieron por el coronavirus en un solo día.