Daniel Quintero, alcalde de Medellín, protagonizó acalorada discusión con concejal opositor

De un vergonzoso hecho fueron testigos varias personas en el Concejo de Medellín, donde el alcalde Daniel Quintero se agarró con el cabildante Sebastián López, militante del Centro Democrático.



El mandatario antioqueño llegó a la sede para radicar un proyecto de acuerdo con el que busca diluir la participación de EPM en la empresa Tigo-Une.

Al ingreso al Concejo, Daniel Quintero fue abordado por Sebastián López, y ahí empezó una acalorada discusión.

Daniel Quintero: Ladrones, eso es lo que son, ladrones. 20 billones.

Sebastián López: EPM se la robaron. No tiemble hombre, hable con tranquilidad.

Daniel Quintero: De la rabia que me da, porque nos robaron, porque nos da rabia que nos tumben, para no pegarle, hp.

Estas últimas palabras del alcalde de Medellín desataron que varios de los presentes en el Concejo empezaran a chiflarlo y a insultarlo.

“¡Qué asco, perro ladrón, corrupto, corrupto!”, se alcanzó a escuchar por parte de uno de los testigos de la pelea protagonizada por Daniel Quintero con el concejal. Estuvieron a punto de irse a los golpes, señalan algunos.

“¡Me voy pa no pegarle, hijueputa!”, con esas palabras de grueso calibre el alcalde de #Medellín, Daniel Quintero, zanjó la acalorada discusión que sostuvo con dos concejales del Centro Democrático ➡️ https://t.co/V4iU4G3wLb pic.twitter.com/HIG5pR1f5L — El Colombiano (@elcolombiano) September 21, 2023

Expertos señalan que la actual Alcaldía de Medellín es el ente territorial de Colombia con más procesos administrativos y jurídicos en contra. “Ni siquiera el difunto Samuel Moreno tuvo tantas investigaciones disciplinarias abiertas. Fiscalías y jueces penales están absolutamente congestionados de denuncias y de casos que tampoco están avanzando”, sostuvo Andrés Úsuga, especialista en derecho administrativo.