Daniel Quintero propone diez días de comercio por cuatro de confinamiento para frenar el COVID-19

Durante esta semana, la Alcaldía de Medellín tomó varias medidas de acción frente al aumento de casos de coronavirus, una de ellas fue la ley seca para los fines de semana que empezará a regir este viernes a las 6:00 p.m. hasta el domingo 5 de julio a las 11:59 p.m.

“Nosotros no estamos en una etapa crítica, pero sabemos que estamos empezando la segunda parte de lo que va a ser un brote muy fuerte y por tanto tenemos que empezar a tomar medidas. No queremos afectar la economía por eso no tocamos los días de lunes a viernes, pero los fines de semana vamos a parar las fiestas, el fin de semana pasado (puente festivo) intervenimos 1.877 fiestas”, manifestó el alcalde Daniel Quintero.

Asimismo, para la segunda jornada sin IVA, que se desarrolla este viernes, se decidió mantener el pico y cédula y también el pico y placa para los taxis, además de restringir la venta de electrodomésticos, computadores y celulares de forma presencial, solo se pueden adquirir vía internet.

Esto con el fin de evitar aglomeraciones que llevaron al cierre de un establecimiento el pasado 19 de junio.

Publicidad

De otro lado, desde la Alcaldía de Medellín se envió otra propuesta al Gobierno Nacional que consiste en tener diez días de comercio abierto y cuatro de confinamiento. Quintero detalló de qué esta iniciativa, otra medida que podría regir en la ciudad de ser necesario para frenar el coronavirus.

“Nosotros tenemos un plan que va a ir avanzando, según el nivel de contagio. Lo que queremos es no tener que volver a cerrar la economía porque eso le daría muy duro al ingreso de las familias y hemos planteado un modelo que es diez días de trabajo y luego cuatro días de confinamiento, que sería un sábado, domingo, lunes martes, en algunos casos caería festivo, entonces el impacto no sería tan grande, pero permitiría reabrir el comercio, incluso los restaurantes de forma masiva,”, explicó.

El mandatario manifestó que, aunque este plan no se va a implementar por el momento, pero está listo para cuando Medellín lo necesite.

“Por ahora con la ley seca que tenemos es suficiente. Yo pido comprensión a las personas que sienten que esto es muy duro, pero es que no estamos para fiestas. Mientras estemos subiendo vamos a tener esta ley seca y luego cuando empiece a bajar la curva, entonces vamos a poder flexibilizar muchas cosas”, agregó.

Publicidad

El mandatario resaltó que la capital antioqueña es la primera ciudad en darle reapertura a diversos sectores e indicó que los restaurantes que están listos con sus protocolos podrán iniciar los pilotos en los próximos días

“Hoy Medellín es una ciudad que está abierta excepto los bares, que todavía nos van a tener que esperar un poquito y los restaurantes que vamos a empezar muy pronto, es decir, puede ser que el lunes iniciemos ya el piloto de restaurantes. Nosotros cerramos unas cosas para poder abrir otras”, subrayó.

Finalmente, señaló que una persona en una fiesta puede contagiar entre 15 y 30 personas, por eso con la ley seca se busca que la Policía pueda hacer mayor control y de esa forma evitar el contagio masivo.

“El mensaje no es solo para la gente de Medellín, sino para todo el país, este no es momento para fiestas. Nos falta mes y medio y nos toca todavía reservarnos. Hemos hecho lo más difícil que es la cuarentena anterior, no la perdamos por fiestas”, enfatizó.