Daniel Quintero sobre pedido a Petro para congelar tarifas de servicios públicos: “No es populista"

EPM ha solicitado al Gobierno nacional congelar la tarifa de servicios públicos . En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, el alcalde de Medellín y presidente de la junta de EPM, Daniel Quintero, expuso las razones de la solicitud.

De acuerdo con el mandatario, esta iniciativa busca dar un respiro a la ciudadanía en vista de la inflación y el aumento de precios en los productos de la canasta familiar. Las reacciones no se han hecho esperar y hay quienes tildan la propuesta de populista.

“No solo no es populista, sino que es necesaria y es justa. Hay que encontrar un equilibrio entre lo que ganan las empresas de energía, de agua, de servicios públicos en general y lo que se le está cobrando a los ciudadanos porque los servicios están subiendo de forma irracional, la gasolina, mercar vale el doble y si no hacemos algo por la gente va a ser muy difícil”, aseguró Daniel Quintero en entrevista con Noticias Caracol.

El mandatario local recordó que hace esta solicitud al presidente Petro, al jefe de Estado asumir funciones de la CREG.

“Esto es una carta de solicitud de autorización. ¿Por qué la pido al presidente?, porque él ya asumió las funciones de la CREG y de la CRA en el decreto 227 del 16 de febrero”, señaló.

En ese sentido, manifestó que “había tratado de hacer esto, pero la CREG no había dejado. Ya con las funciones que tiene el presidente lo que hago es solicitarle la autorización para congelar la tarifa en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta, donde hoy hace presencia Empresas Públicas de Medellín”.

La propuesta busca beneficiar a 13 zonas en el país, mencionadas por el alcalde.

Según Quintero, “las comisiones de regulación de energía y de agua están normalmente tomadas por las empresas privadas que manejan el sector, entonces si uno baja la tarifa eso también los obliga a ellos, a las empresas privadas, a bajar la tarifa y la verdad es que las tarifas han subido de forma irracional”.

Asimismo, dijo que “la fórmula que tiene la CREG para subir las tarifas es una fórmula que no se compadece con los ciudadanos y esto termina afectando no solo la tarifa de energía, las galletas, la arepa, los huevos que termina la gente comprando, pues también se producen con energía y si la energía sube también suben productos de la canasta básica familiar”.

Otra de las inquietudes sobre la iniciativa es lo que puede pasar con las finanzas de EPM, a lo que Quintero respondió. “Lo que ocurre aquí es que se congela la tarifa para que no siga subiendo. Afortunadamente, EPM tiene dos turbinas de Hidroituango funcionando que, en solo dos meses, le han generado cerca de 200 mil millones de pesos”, por esto, según el alcalde, la empresa puede soportar financieramente esta medida.