“Deben entender que nosotros estamos luchando por ustedes”: enfermero que fue agredido por paciente

Con profunda tristeza, Aristides de Jesús Gómez, un auxiliar de enfermería, mostró las cicatrices que le dejaron los golpes que le propinó un paciente que llegó buscando ayuda a un centro hospitalario de Medellín.

“En ese momento él me mandó un golpe a la cara me hizo una herida a nivel ciliar izquierdo y yo me defendí de él y me le abalancé. Ahí fue cuando él empezó a arañarme todas las partes del cuerpo”, narró.

La familia de este trabajador de la salud pidió respeto por los hombres y mujeres que luchan por salvar la vida de los ciudadanos.

“Cuando llegó a la casa lo que le dije fue: ‘hay que seguir trabajando por la comunidad’, porque somos el primer frente batalla y no se puede juzgar a todo el mundo”, manifestó Sebastián Gómez, hijo del enfermero.

Según este auxiliar de enfermería ya son varios los casos de agresión contra personal médico que ha tenido que presenciar.

“Deben de entender que nosotros estamos luchando por ellos. Pregunto, si el personal del área de la salud no existiera y estuviera esta pandemia ¿cuántos serían los nuestros?”, reflexionó Aristides de Jesús.

Desde Metrosalud, donde él trabaja, rechazaron lo ocurrido.

“En este momento llevamos seis agresiones a lo largo del año, las últimas cuatro fueron entre abril y junio. También, hay 23 agresiones verbales”, lamentó Marta Cecilia Castrillón, gerente de la entidad.

Pese al ataque, Aristides de Jesús Gómez, auxiliar de enfermería con más de 10 años de experiencia, asegura que continuará trabajando para salvar la vida de los miles de antioqueños que respaldan la labor de todos los trabajadores de la salud.

