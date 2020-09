El drama de una joven explotada sexualmente desde los 13 años

Desde los 13 años, una joven en Medellín es víctima de explotación sexual. A los 4 años fue abandonada, junto a sus hermanos, en un orfanato.

Cuenta que tuvo que salir a buscar dinero a la calle porque tenía que sostenerlos.

“A los 13 años empecé con mi vida sexual porque mi papá nos dejaba aguantando hambre”, recordó la víctima de explotación sexual.

Todas las noches, llega al sector de San Diego, en Medellín, donde le pagan hasta 80 mil pesos por servicios sexuales.

En febrero cumplió su mayoría de edad, celebración que se vio opacada porque un día antes salió del hospital, lugar donde fue atendida luego de haber sido violada, agresión que por poco le cuesta la vida.

“Yo me monté (a un vehículo) confiada. Tenía un cuchillo en la cara, yo estaba en un carro, yo por lo único que pedía era por mi vida. No me vaya a hacer nada, no me vaya a hacer nada (decía) y me violó cuantas veces quiso”, relató la joven.

Publicidad

Intentó huir, pero el hombre que la raptó la hirió con un puñal.

“Corrí por todo Itagüí (sur del Valle de Aburrá) desnuda, cuando sentí que algo golpeaba mi mano, era que me estaba muriendo, que me estaba desangrando”, narró la víctima.

Al sobrevivir a este ataque, recuerda que desde niña ha sufrido abusos. Asegura que hasta estuvo embarazada y abortó.

Su sueño es convertirse en psicóloga para ayudar a sus compañeras, víctimas de agresiones sexuales.

Publicidad

¿Por qué sigue acá? “Porque lo necesito, porque estoy construyendo mi casa y porque esa es mi meta: terminar la casa”, confesó.

La triste realidad del trabajo sexual volvió a las calles de Medellín luego de que se levantó la cuarentena.

Por eso, la Policía realizó una campaña de prevención de explotación sexual y comercial infantil, con un perifoneo recorren las zonas con mayor afectación.

“Que ellos sean partícipes de denunciar cualquier hecho de vulneración a nuestros menores de edad a través de la línea 123 o de la línea 141 del ICBF”, invitó la capitana Natalia Quiroz, jefe de protección de infancia y adolescencia de la Policía Metropolitana.

En lo corrido del año, han sido rescatados más de 250 menores de edad víctimas de explotación sexual en las calles del Valle de Aburrá.