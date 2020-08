El último recorrido por la redacción del periódico El Mundo de Medellín antes de su cierre

El 20 de abril de 1979 comenzó a circular el primer ejemplar del periódico El Mundo de Medellín, medio de comunicación creado por un grupo de jóvenes liberales, diario que por 41 años fue insignia en departamento de Antioquia.

Su directora, Luz María Tobón, recorrió por última vez la sala de redacción donde todos los días a las 8:20 de la mañana se reunía con sus periodistas, los cuales hace más de cuatro meses no visitan el lugar por la pandemia. Recordó varios hechos que hoy hacen parte de la historia de este medio de comunicación que cierra sus puertas.

“Hay algo que tengo en mi alma como el significado de lo que es la libertad para la familia Gaviria. Aunque tengo otro millón de cosas, tengo en mi mente el Palacio de Justicia, que me tocó estando aquí empezando mis prácticas, me tocó la tragedia de Armero, me tocó la bomba del 24 de diciembre en queda en el periódico, me tocaron todas las bombas de Pablo Escobar”, relató Tobón.

A las 2:30 de la mañana, conectada con sus 11 periodistas que decidieron escribir sus últimas columnas, terminó la última edición virtual del periódico que este domingo se tuvo que unir al silencio por los efectos de la pandemia. Un apagón a la libertad y a la democracia, así denominó su directora el adiós de este medio informativo.

“No dejemos morir la democracia y la democracia empieza a morirse cuando se acaban los medios de comunicación, las redes sociales no sustituyen el trabajo riguroso de un consejo de redacción que planea una noticia, que sigue un enfoque, que confronta ideas, que hace check de datos”, destacó la directora de El Mundo.

“Nuestro último clamor de libertad” así tituló Luz María Tobón su editorial final. Caminando por última vez las instalaciones de la que considera su segunda casa.

Publicidad

Entre lágrimas, recordó lo que fue haberle dedicado sus 33 años en el periodismo al periódico El Mundo de Medellín:

“Es vivir en la libertad absoluta, yo no sé si yo vaya a volver a tener a eso”.

“Es un día muy triste, muy duro para el periodismo colombiano, para el periodismo antioqueño, para mi labor después de casi 35 años en el periodismo, fueron años maravillosos, fue una escuela de periodistas”, destacó Nacho Mejía, editor político.

Domingo 2 de agosto de 2020, fecha en la que crónicas, reportajes, informes y noticias tendrán que dejar de ser contadas por los efectos económicos que deja la pandemia. Pero queda la convicción de una lucha incansable por informar desde la pluralidad y el gran clamor por libertad de prensa.

Publicidad

En contexto: