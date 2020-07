En Medellín, 24 mil estudiantes no tendrán que pagar matrícula universitaria

Con el fin de evitar la deserción universitaria, la Alcaldía de Medellín destinará 20 mil 519 millones de pesos para garantizar matricula cero.

Los cerca de 24 mil estudiantes beneficiados están matriculados en las tres instituciones de educación superior adscritas a la administración municipal: el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la Institución Universitaria Colegio Mayor y la Institución Universitaria Pascual Bravo.

“Es un logro muy significativo y un esfuerzo muy grande el que hace Medellín, disponiendo de su presupuesto y ubicándolo en aquello que considera es fundamental”, destacó Juan Guillermo Pérez, rector del ITM.

Además de la matricula cero, se implementarán otras estrategias para garantizar la permanencia de los estudiantes en sus respectivos programas académicos.

Publicidad

Por eso, se hará entrega de 3 mil computadores a los alumnos del ITM, el Colegio Mayor, el Pascual Bravo, el Tecnológico de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid que no cuenten con equipos tecnológicos para acceder a las clases virtuales.

Asimismo, se van a flexibilizar los requisitos de los estudiantes becados para que no pierdan su beneficio. Por la pandemia, muchos no alcanzaron el promedio exigido, no terminaron el total de sus horas de servicio social o no cumplieron con los créditos requeridos.

“Nosotros creemos en el poder de la educación para transformar la sociedad, creemos que no hay mejor inversión, más efectiva, más rentable, más transformadora que invertir en la gente y eso significa invertir”, comentó el alcalde Daniel Quintero.