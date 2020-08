“Hay motivaciones políticas”: exdirectivo de EPM sobre Quintero y su manejo de Hidroituango

En diálogo con Juan Roberto Vargas, Oswaldo León Gómez Castaño, exdirectivo de EPM, entregó más detalles de la masiva renuncia de ocho de los nueve integrantes de la junta, la crisis institucional en Medellín y el conflicto con el alcalde Daniel Quintero Calle.

Juan Roberto Vargas: Quisiera que nos ampliara la decisión que toman y anuncian en su carta de renuncia.

Oswaldo Gómez: Fundamentalmente es una molestia porque no se aplican las normas del gobierno corporativo, que en una entidad como estas los miembros de junta somos administradores y tenemos responsabilidades. Las decisiones no pueden ser tomadas unilateralmente por la máxima autoridad de la ciudad, que es el alcalde, tiene que contar con su junta, en cualquiera que sean las decisiones y con el riesgo incluso de que la junta, en determinado momento, pueda negar las propuestas que haga el señor alcalde o el gerente, que es también una persona muy importante dentro de la vocería la empresa. Yo creo que eso fue lo que llevó finalmente a que la junta considerara que seguir en esa condición no era lo más sensato.

JRV: El alcalde de Medellín dijo que no consultó sobre las acciones judiciales que ha emprendido por Hidroituango, entre otras cosas, porque algunos de los integrantes de la junta tendrían que declararse impedidos por tener intereses o negocios en este proyecto, ¿es así?

OG: Si así lo pensaba el alcalde debió hacerlo manifiesto llevando al tema a la junta directiva para tener las evidencias de quiénes eran los miembros de junta que se tenían que considerar impedidos. Además, hubiera sido un buen momento para hacer una discusión con los miembros de la junta en los impedimentos. Adicionalmente, el alcalde tenía toda la posibilidad de haber cambiado esos miembros si tenía esas claridades.

Yo particularmente cuando hablé con él le dije: ‘alcalde, ¿usted por qué no actuó en consecuencia?’ Porque no está bien que uno actúe con una junta directiva donde tiene confianzas parciales, eso no está bien; y donde el alcalde tiene una agenda tan particular para un tema trascendente como es Hidroituango y todo este proceso de orden legal. La junta directiva no conoce cuál es la agenda y a mí me parece que eso no está bien y es un reflejo de que algo estaba fallando entre las relaciones de Empresas Públicas de Medellín, el alcalde de la ciudad, el gerente y la junta directiva.

Si esa era la manera de actuar, ya ustedes se pueden imaginar los riesgos que tiene EPM, porque esta situación de alguna manera la sintió la junta y de alguna manera la llevó a tomar esta postura de renunciar porque se sentía ninguneada. Pensemos cómo se están sintiendo los más altos ejecutivos de la empresa y cómo se está sintiendo el personal en general de todo lo que está pasando en EPM.

De alguna manera esta situación tenía relación con un hecho muy importante que fue la presentación del proyecto de acuerdo de la ampliación del objeto social que hizo el alcalde ante el Concejo de la ciudad, texto que la junta directiva conoció por terceros; por integrantes del Concejo de la ciudad nos enteramos que ya se había radicado el proyecto de acuerdo. La junta directiva de EPM debió conocer en toda su dimensión el proyecto de acuerdo.

JRV: Usted menciona una frase y es que el alcalde tiene una agenda particular sobre el tema de Hidroituango, sobre el tema de EPM, ¿esa agenda puede tener motivaciones políticas?

OG: Indudablemente sí hay motivaciones políticas. Él incluso ha venido diciendo que va a pasar a la historia como el alcalde que fue capaz de reformar y sacar la influencia del GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), de Empresas Públicas de Medellín. Yo no soy el GEA, yo soy el sector cooperativo, lo respeto, lo reconozco porque ese grupo ha tenido una incidencia muy grande en este territorio y de alguna manera EPM es expresión de ese grupo económico, de los empresarios y de la ciudadanía antioqueña que paga cumplidamente los servicios públicos. Entonces frente a esa confrontación de tipo político y económico, yo sí quisiera saber cuáles son los aliados del alcalde para asumir una postura como la que está planteando.

