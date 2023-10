Hombre con comportamiento de zombi encendió las alarmas en Medellín: ¿fentanilo en la ciudad?

Por medio de redes sociales se difundió un video que causó conmoción entre los habitantes de Medellín, se trata de un hombre actuando de manera extraña, como un zombi, en una de las calles de la ciudad. El comportamiento que se observa en las imágenes ha sido relacionado con el que se ha evidenciado en personas de países como Estados Unidos y España por el consumo de fentanilo, también conocido como droga zombi.



El video, que fue grabado y publicado por un usuario de TikTok de Medellín, se realizó debajo de la estación Cisneros del Metro, en el centro de la ciudad. En la pieza audiovisual se observa a un sujeto de cabello rubio vestido con doble pantalón y sin camisa.

El hombre, que parece ser de nacionalidad extranjera, lucha para mantenerse en pie a la par que intenta subirse una de las prendas que tiene a media pierna, intentando recuperar la compostura. Encorvado, con la cabeza a un lado e incapaz de abrir los ojos, el sujeto hace un esfuerzo por recuperarse, pero su cuerpo no responde.

La grabación, que dura poco más de un minuto, da cuenta de la lucha que sostiene el hombre consigo mismo, en un aparente estado de inconsciencia. Su errático comportamiento fue relacionado en redes sociales con el de algunas personas que han sido grabadas en países como Estados Unidos y España tras consumir fentanilo, también conocido como droga zombi.

Si bien no hay manera de comprobar exactamente si el protagonista del video está bajo los efectos de este fármaco, el hecho causó preocupación entre la ciudadanía, que teme que la droga haya llegado finalmente a la ciudad para comercializarse de manera ilegal.

“Lleva bastante tiempo ahí. Lo impresionante es que, a pesar de su estado, no se cae. No levanta la mirada, y parece darse cuenta apenas de que su pantalón está por caerse”, relató un testigo de la escena y que compartió el video.

En las imágenes se observa también a los transeúntes pasar por el lado de este sujeto y alejarse para evitar cualquier tipo de contacto. No obstante, en una segunda pieza compartida por el usuario de TikTok, se ve a un hombre acercándose al protagonista del video para auxiliarlo, aunque pareciera ser una tarea imposible.

“Dios mío, eso casi no se veía aquí en Colombia y ya en estos días ya he visto varios. Dios, cuida nuestra juventud”, “Grave que la gente esté consumiendo esas porquerías aquí en Colombia, si no más en EE. UU. ya se volvió un gran problema de salud pública, cómo será acá”, “Es triste ver un ser humano en estas condiciones, Dios permite encuentre las personas indicadas que le dé la bendición”, son algunos de los comentarios dejados por los internautas.