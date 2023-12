Hombre se lanzó al río Medellín para salvar a un perrito de ahogarse: “Dios me puso allí”

Robert José Vargas tiene 37 años y se convirtió en un héroe sin capa al rescatar a un perrito de las aguas del río Medellín. Tras tener al animalito en sus brazos, esperó por la ayuda de los bomberos para que ambos salieran a salvo del cauce.



Cuenta este paisa que se encontraba “en la estación del metro, en la parte de arriba, cuando escucho al guarda gritar ‘¡se está ahogando, se está ahogando!’. Yo me asomo y es un perrito, y mi reacción instantánea, sé que Dios me puso allí, salí corriendo de una manera que no me explico cómo llegué tan rápido”.

Al lanzarse al río Medellín, Robert tuvo que luchar contra la corriente, golpeándose en diferentes partes del cuerpo, además de extraviar todos sus documentos en el agua. Sin embargo, logró llegar hasta la mascota y alzarla.

“Lo más lindo de todo fue que cuando lo levanto y le pegó una palmada en su lomo, él vomita. La reacción de él fue lamer mi cara, digo que es lo más espectacular porque es como agradeciendo, ‘me salvaste’”, aseguró el sujeto.

Robert y el perrito llegaron hasta la orilla del río Medellín y aguardaron a que los bomberos los sacaran del agua.

“Ellos también nos ayudaron mucho, los familiares del perrito también espectacular y gracias a Dios todo salió bien de verdad, y a ustedes agradecido por estar atentos también, y al grupo de trabajadores del metro que también estuvieron atentos para llamar a los bomberos”, manifestó este héroe paisa que arriesgó su vida por la de un peludito.