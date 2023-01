Impactante incendio en Envigado consumió dos fábricas por completo

La noche del 29 de enero el cielo se vistió de amarillo tras el incendio de gran magnitud ocurrido en el municipio de Envigado, Antioquia. Las llamas alcanzaron los cinco metros de altura y se alcanzaron a visibilizar desde diferentes puntos del sur del Valle de Aburrá.



Alrededor de las 10:40 p. m., vecinos del sector reportaron a las autoridades un incendio que se propagaba en inmediaciones del Polideportivo sur de Envigado, luego de escuchar una explosión en una fábrica ubicada detrás de la cancha de tejo del complejo deportivo.

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, Itagüí y Sabaneta para atender la emergencia, además de empleados de la administración municipal, la Defensa Civil y la Cruz Roja.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, el capitán Luis Bernardo Morales, comentó que el incendio alcanzó a consumir por completo dos fábricas del sector, una de muebles y otra de madera.



Según el capitán, a una de las fábricas se le habría hecho una inspección en octubre del año pasado y, al no cumplir con los requisitos, no se le expidió el certificado de seguridad humana y protección contra incendios.

Hacia las 5:40 de la madrugada del lunes, el fuego pudo ser controlado en un 95% gracias a la atención oportuna de los organismos de bomberos y el buen abastecimiento de agua en las fuentes del sector, según el capitán Morales. Por fortuna, no se presentaron personas lesionadas en la conflagración.

Por el momento se desconoce la posible causa del incendio y la fábrica que lo originó. En el transcurso de este lunes 30 de enero se estarán realizando las labores de enfriamiento de puntos calientes y la remoción de escombros para adelantar las investigaciones pertinentes y esclarecer lo sucedido.