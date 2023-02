Indígenas entraron a la fuerza a la Alcaldía de Medellín

Una caótica situación se registró en la mañana de este miércoles cuando una comunidad indígena se metió a la Alcaldía de Medellín durante una protesta que estaban adelantando en el sector de La Alpujarra, centro de la capital antioqueña.

En videos publicados en redes sociales se observa cómo decenas de personas, entre ellas mujeres con niños, irrumpieron en las instalaciones de la administración municipal y causaron considerables daños.

El Esmad hizo presencia para controlar esta situación, mientras el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló que “se realiza una protesta a la que no voy a ceder: una comunidad indígena (saben que los respeto) me pide que los deje usar sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche. En Medellín esto no está y no estará permitido”.

Desde la Secretaría de Seguridad informaron que de manera preliminar “se ha podido establecer que un número no determinado de personas, pertenecientes a población indígena, ingresó de manera violenta al Centro Administrativo Distrital, usando elementos contundentes han causado daños que se están evaluando. Se está procediendo con una evacuación preventiva del edificio. En el sitio se pueden observar niños y mujeres en la protesta, al parecer, generada por una exigencia a la administración para permitir el trabajo infantil en las calles de la ciudad”.

Todo esto ocurre mientras en la ciudad también se adelanta un paro de taxistas.

¿Por qué protestan los indígenas?

Antes del ingreso a la fuerza a la Alcaldía de Medellín, miembros de la comunidad indígena embera katío, asentada en la ciudad, reclamaban por lo que ellos llaman abandono y falta de apoyo institucional por parte de las autoridades en la capital antioqueña.

La concejala Dora Saldarriaga manifestó: “Es evidente que en Medellín existe una crisis humanitaria en las condiciones de vida de esta comunidad. No es un asunto nuevo y requiere una atención integral con enfoque étnico”.

Las autoridades vienen adelantado diferentes operativos, especialmente, en el sector de El Poblado por casos de mendicidad en los que se evidencia la utilización de menores de edad.

Hace unas dos semanas en una de esas actividades de control se registró el caso de una mujer indígena que habría agredido a una patrullera de la Policía, posteriormente, fue detenida y esto desató una asonada contra la fuerza pública.

“La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizó un procedimiento de control de mendicidad en la comuna 14 (El Poblado) sobre los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en ese sector, lo cual generó la inconformidad de la comunidad indígena embera katío”, informó en ese momento Sonia Inés Peña Rentería, líder del Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados de la Personería de Medellín.

Para controlar esa situación tuvo que mediar la unidad permanente de DD. HH. y el grupo técnico de migrantes y refugiados de la Personería de Medellín.