Ingenio colombiano: Titán Caracol creó máscara de protección facial contra el COVID-19

En diciembre de 2017, Colombia conoció a este Titán Caracol y su exoesqueleto, una herramienta que inventó el ingeniero mecánico para que las personas en condición de discapacidad se pongan de pie.

El aparato evolucionó y el siguiente modelo les permitió, a quienes lo pusieron a prueba, volver a caminar.

En tiempos de pandemia, Fredy le echó mano a su ingenio y creo la máscara de protección facial contra el COVID-19 que protege al usuario de la enfermedad.

“Todos sabemos que este virus se propaga a través de las micro gotas de un contagiado, que pueden llegar a ojos, nariz o boca, y en este caso los tenemos totalmente cubiertos con una burbuja que nos aísla del entorno”, señala el inventor.

La especie de escafandra de poco peso permite que entre el aire limpio y se tenga siempre protección.

Pero ¿cómo funciona la máscara? el Titán Caracol explica:

“Por la parte de atrás hay un filtro de carbón activado que ingresa a través de una turbina de aire al interior de la máscara. Por la parte superior todo el tiempo está refrescando, por eso es que yo puedo hablar tranquilamente sin que se me empañe la máscara, podría incluso estar practicando un deporte y no se me va a empañar. Por la parte delantera están las válvulas de salida del dióxido de carbono para que no recircule en nuestros pulmones”.

La máscara, dice Fredy, está hecha para el que cualquier trabajador que tenga cerca a otras personas no corra ningún riesgo.

"Es muy práctica para operarios de empresa, ejecutivos, odontólogos, peluqueros y todo aquel que quiera estar aislado y si alguien se te acerca no tengas problema con el distanciamiento social. No hace falta usar tapabocas, ni gafas al llevar la máscara”, resalta Luna.

La ventaja de esta burbuja, como la llama este ingenioso paisa, es que funciona por varias horas.

“Además de esto tiene una autonomía de ocho horas de uso, ya que funciona con baterías de litio muy livianas que están en la parte de atrás de la máscara. Espero que les guste”, añade el ingeniero mecánico.

La máscara facial contra el COVID-19, del Titán Caracol Fredy Luna, es sin duda una muestra de que siempre se debe estar dispuestos a prender motores.

