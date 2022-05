Joven con parálisis cerebral se graduó con honores de la universidad: "No se dejen vencer"

Sebastián Álvarez tiene 27 años y acaba de graduarse como Ingeniero de Sistemas e Informática en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Su historia parece otra más de un joven que cumple su sueño de ser profesional, pero su caso es especial porque nació con parálisis cerebral, espasticidad y dificultad en el lenguaje.

“Su pronóstico fue que iba a ser un vegetal, inclusive me pidieron que lo abortara, pero yo dije que no”, relató Claudia, su mamá.

Este joven con parálisis cerebral se graduó con honores, algo que él afirma logró “con positivismo, entusiasmo y ganas de salir adelante, con el potencial que vieron en mí”.

Sebastián asegura que tuvo “unos profesores grandiosos” y ahora trabaja con una multinacional como analista de control y calidad.

Por eso, este joven con parálisis cerebral invita a quienes a veces sienten que no podrán salir adelante a que “tengan mucho positivismo, no se dejen vencer por las dificultades, no tengan límites, vayan por sus sueños como yo lo hice”.