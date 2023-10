Lo que hizo Daniel Quintero es “la conducta más antiética que se puede dar”: Sergio Fajardo

La renuncia de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín para hacer política a favor de su candidato, Juan Carlos Upegui, es un hecho que no tiene antecedentes en la capital antioqueña. El exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó duramente lo que hizo el ahora exgobernante.



“Esto es un capítulo más en lo que ha sido un proceso de destrucción sistemática en la ciudad de Medellín. Desde el momento que empezó la campaña y el alcalde Quintero disfrazado llega al poder, supuestamente fungiendo como independiente, pero acompañado de todas las fuerzas precisas de la corrupción, de la politiquería que hay en la ciudad, desde que llega a gobernar, sistemáticamente ha venido destruyendo las bases de una ciudad que ha pasado por momentos muy difíciles, que con mucho esfuerzo ha superado dificultades muy extraordinarias, empezando por ser la ciudad más violenta de la tierra en el año 1991, una ciudad donde reconstruimos un tejido social, le dimos un espíritu cívico y él sistemáticamente ha venido destruyendo todos estos, de la mano de una forma incapaz de gobernar, porque supuestamente uno en política puede querer cambiar y eso es legítimo, y en la democracia no se debe discutir acerca de las posibilidades de cambio, y precisamente para eso tenemos las elecciones”, afirmó Fajardo.

Pero agregó que Daniel Quintero “pretendió cambiar destruyendo, sin construir absolutamente nada. Y aparece el factor que siempre acompaña todos estos elementos que empiezan con trampa, que se convierte en clientelismo y se llama la corrupción. O sea, la destrucción es sistemática en diferentes frentes, en la confianza de la ciudadanía, en la estructura de la ciudad, en el tejido social de la ciudad, en el tejido cívico, en la corrupción como forma sistemática de actuar en la actividad pública. Es un capítulo desgraciado en la historia de la ciudad de Medellín”.

Para el exalcalde Fajardo, “todo lo que le he narrado es precisamente la conducta más antiética que se puede dar en la política de lo público. Es lo que estamos viendo en muchas formas en el país. Es un señor inteligente, hábil para manejar cortinas de humo, ataca, agrede, sabe moverse en las redes, tienen recursos por todas partes, ahora está buscando protagonismo y todo el país está hablando de él, y seguro que está dichoso, porque eso es lo que quiere”.

Además, lamentó que en Colombia “se convirtió en viral ser tramposo, hacer ese tipo de cosas, de la viveza, y eso nos hace un daño muy grande. Por ahora el daño es para Medellín. Ya hemos visto las cosas que han pasado en el contexto nacional. Y yo he repetido una frase no sé cuántas veces en mi vida, desde hace 23 años y medio: de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Los que hacen trampa para llegar después llegan a hacer trampa gobernando, que es la corrupción, y eso es lo que estamos viendo. Por supuesto que no tiene ninguna presentación”.

Daniel Quintero, sostuvo Fajardo, “tiene todas las investigaciones, tiene todo el seguimiento. Lo tienen acorralado en términos de demostrar lo que ha sido su comportamiento. El daño es gigantesco. Estoy seguro de que Medellín puede ser capaz de recuperarse y va a ser complicado en muchas instancias”.

Pero cuestionó al saliente alcalde porque considera que “va a salir a las calles y va a insultar, y va agredir, y se va a presentar como una víctima de un establecimiento, pero el daño que él ya ha hecho no tenemos capacidad de dimensionarlo y de explicárselo a ustedes”.

“No es posible ese deterioro, no es posible ese daño en tantos frentes, pero lo ha hecho y ahora se presenta como el defensor de los pobres, en una polarización ficticia, tramposa, detrás de un mundo de la corrupción, que es el peor daño que le puede hacer a esta sociedad y se está haciendo una y otra vez. No está de moda luchar contra la corrupción, pero volverá”, añadió.



¿Qué implicaciones tiene el hecho de que tres meses antes salga el alcalde de Medellín, hablando del empalme, hablando de la continuidad de una administración?

Según Fajardo, la administración de Daniel Quintero “ya tiene muchos descuadres. Todos esos cambios de secretarios, secretarias, personas investigadas por un lado, por el otro, siempre en confrontación, hay una estructura que no funciona. Eso adentro no está funcionando, hay divisiones por dentro, se mueven todo tipo de rumores. La ciudadanía común y corriente no se da cuenta de esas cosas, es natural, pero adentro no está funcionando nada. Aquí no va a pasar nada diferente en que él va a estar llamando la atención todos los días y a todas las horas, que es lo que quiere. Y pretenderse como el salvador y como la expresión de los pobres, bajo la farsa de lo que está haciendo. Vendrá otra persona, él tendría que responder, uno tiene que responder, uno tiene que explicar, uno le debe entregar a la persona que sigue, así no le guste la persona que sigue uno tiene que entregar. Hay unas reglas que se tienen que respetar”.

“Hoy está físicamente dichoso porque lo van a entrevistar por toda Colombia y se va a presentar como un pobrecito, que no es nada de pobrecito, sino que ha hecho un daño gigantesco”, afirmó.

¿Favorecerán los recursos públicos de la ciudad a uno de los candidatos a la alcaldía de Medellín?

“Hace rato están evaporando recursos públicos de la ciudad de Medellín, pero años; es que está documentado. La Veeduría Todos por Medellín tiene mostrado, evidenciado, le han mostrado en todas las instancias, en todas las dependencias hace rato, pero hace mucho rato”, aseveró Fajardo.

“Me da mucha pena tener que salir a hablar de Medellín de esta forma. Medellín es una ciudad preciosa y hemos pasado por muchas cosas. Nosotros la llevamos del miedo a la esperanza, y en medio de todo lo que significa la democracia, el avance ha sido extraordinario. Pero lo que se ha hecho no tiene nombre. Lástima que eso pase en nuestro país. Medellín se recuperará, pero el daño nunca se puede perdonar”, concluyó.