Macnelly Torres y el atraco que sufrió en el barrio Robledo de Medellín

El exfutbolista Macnelly Torres es solo una de las varias víctimas, según comerciantes, de robos que se registran constantemente en el barrio Robledo de Medellín, donde ladrones lo asaltaron a él y a clientes de su restaurante.

Aún no se conocen los responsables del atraco a mano armada. Los propietarios de locales vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre este tipo de hurtos y temen que por miedo sus clientes no regresen.

Camilo Cano, administrador del local de Macnelly Torres, dijo que el exjugador y sus acompañantes fueron asaltados por un hombre que portaba un arma de fuego.

“Se lleva algunas pertenencias, un celular y algún dinero en efectivo”, relató.

Los dueños de un supermercado, cercano al local de Macnelly Torres, sienten temor porque las autoridades aún no han ubicado a los delincuentes.

También tienen miedo de “perder clientes porque se sientan inseguros”, dice Hailton Zambrano, trabajador del sector.

El comerciante Junior Becerra manifiesta que los robos son pan de cada día y que los delincuentes “tienen armamento, han usado revólver, otro tipo de pistolas y hurtan rápidamente, les quitan las prendas y salen en moto”.

Las autoridades se encuentran monitoreando cámaras de seguridad de varios locales del sector para seguirle la pista a los delincuentes que atracaron a Macnelly Torres y capturarlos.