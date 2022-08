Montó emprendimiento para pagar su tratamiento contra el cáncer, la robaron y ahora la extorsionan

Mónica Múnera montó un emprendimiento en Medellín luego de que un médico le informara “que tenía un tumor y que tenía cáncer”. Tras escuchar el diagnóstico, afirma que “nunca pensé en la muerte, por el contrario, dije ‘hay que luchar, hay que salir adelante’”.

Es así como desde entonces fabrica artesanías con las que paga su tratamiento y, además, sueña con darle un futuro a su hijo.

Publicidad

“Cuando tú me ves sentada en una mesa con materia prima yo me desconecto del mundo y en una hora te hago 5 collares. Es arte con amor, estoy haciendo una terapia, una esperanza para salir adelante, una esperanza para aferrarme a la vida”, sostiene Mónica sobre su emprendimiento.

Su hijo, Miguel Ángel Rodas, está orgulloso porque ella “no se echa en una cama, no dice ‘no puedo porque estoy enferma’, no, ella no se pone limitaciones, ella rompe las limitaciones”.

Y a pocos días de que inicie la Feria de las Flores, Mónica vio una oportunidad para pagar sus deudas, pero los ladrones la despojaron de su sueño en un bus a Envigado.

“Desafortunadamente, fui víctima de robo, perdí ese dinero con el que pagaría el toldo y materia prima para la Feria de las Flores”, relató esta paciente con cáncer, a la que le quitaron 4 millones de pesos.

Publicidad

Pero no se ha dejado vencer y, aunque está agotada por las quimioterapias, trabaja día y noche en sus artesanías para que su emprendimiento crezca y así darles empleo a las mujeres cabeza de hogar o con cáncer.