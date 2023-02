Muñeco Zed “siempre mantenía la magia en el escenario”: consejero de cultura en Medellín

El arte callejero está de luto con la partida de José Daniel Duarte Peña, un talentoso artista que llevaba más de 20 años recorriendo las calles de Medellín con su personificación del Muñeco Zed, una especie de maniquí que se caracterizaba por realizar movimientos mecánicos.



Según el consejero de cultura de Medellín, Gabriel Bonilla, “el muñeco era una persona solitaria, muy profesional en su trabajo. Llegaba y se iba caracterizado, manejaba una estética donde siempre mantenía la magia en el escenario”. El artista de 36 años arrendaba una habitación en el centro de la ciudad y trabajaba principalmente en el pasaje Junín.

Sus características físicas lo hacían ver como un personaje muy particular, era alto y delgado. En un encuentro artístico realizado en diciembre, el muñeco le manifestó a sus colegas que tenía dolencias, pero estos no pensaron que fuera grave hasta que desapareció de las calles sin dar aviso, pues no tenía celular ni mucho menos redes sociales.

En enero, la gestora cultural María Flor Orozco, logró contactarse con él y se dirigió a su casa, donde descubrió que estaba vivo, pero que se encontraba en delicado estado de salud. En un video difundido por los creadores de contenido Los Locos de Medellín, se muestra al muñeco, con manos temblorosas, hablar de su diagnóstico médico.

Padecía de neumonía crónica y tenía problemas en el colón que le causaban cólicos, además de hincharle los pies a tal punto que ya no podía usar zapatos, ni salir a trabajar. En otro video, el muñeco confesó que se sentía solo.

“Mi papá murió hace 9 meses, vivía conmigo aquí. Desde la partida de mi papá me he sentido muy solo, me he sentido desamparado, he sentido miedo porque me he sentido muy enfermo. Fallecer… morirme solo”, dijo.

Pese a esto, el muñeco Zed no murió solo. En sus últimos días estuvo rodeado por sus colegas y amigos que lo acompañaron en la enfermedad y le rindieron homenaje a su memoria.

El consejero de cultura aseguró que se está trabajando un proyecto para mejorar la condición de los artistas callejeros, con espacios regulados que dignifiquen el arte y acojan al artista, como se ha hecho en otros países.