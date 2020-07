Nueva base de datos de la JEP da esperanza a familias de desaparecidos de la comuna 13

La JEP confirmó en un auto, emitido el pasado 6 de julio, que ya está constituida una nueva base de datos en la que se registran 435 posibles víctimas de desaparición forzada en la comuna 13 de Medellín entre 1978 y 2016.

El consolidado se logró luego de comparar los resultados entregados por la Alcaldía de Medellín y el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (Movice).

“Este auto nos da la razón a las organizaciones que hemos venido señalando históricamente la situación de desaparición forzada en la comuna 13. Ha puesto en manifiesto que, entre 2002 y 2003, fue el periodo donde más víctimas hubo”, señala Adriana Arboleda, vocera de Movice.

Doña Consuelo no sabe nada de su hijo desde el 2003 y añora el día en el que la llamen de alguna entidad gubernamental, que le vienen prometiendo desde hace años ponerle fin a su situación.

“Yo ya no creo porque me pongo yo a pensar que si estuviera por ahí ya me hubieran llamado, tantos años y no me llama”, manifiesta Consuelo de Piedad Álvarez.

En el auto, la JEP confirmó que entre el 2002 y 2003 se presentó una situación particular de violencia que derivó en la desaparición de unas 126 personas.

“Poder identificar aquellos cuerpos hallados, verificar cuáles coinciden con los registros y los hallazgos del universo de víctimas que tiene la jurisdicción de paz”, comenta Diego Herrera, subsecretario de Derechos Humanos de la ciudad.

Según el tribunal de paz, de las 435 víctimas registradas, 108 requieren más procesos de verificación, por eso les ordenó a la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín y el Dane que en 10 días entreguen nueva información de las víctimas.