Un conductor agarró a puños a un agente de Tránsito en Medellín, en el sector de El Chagualo. El altercado, según se ve en videos que circulan en redes sociales, se dio porque el uniformado no le había devuelto la cédula.

“Pasámela que vos no me la podés tener retenida”, le gritaba el ciudadano al guardia en medio de groserías, hasta que no contuvo más la ira y empezó a lanzarle golpes.

Minutos después, el conductor fue retenido por la Policía.