Presidente de Atlético Nacional: “la responsabilidad de los clubes no es la seguridad de estadios”

Momentos previos al partido entre el Atlético Nacional y el América de Cali, programado para el pasado domingo, 16 de abril de 2023, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, hinchas del equipo verdolaga que se encontraban en la tribuna sur causaron un alboroto que provocó la suspensión del juego.



Según un comunicado emitido por las directivas del club Atlético Nacional, el motivo de la inconformidad de la barra Los del Sur, principales actores de las protestas que terminaron en desmanes y cuantiosos daños, sería porque la institución deportiva decidió suspender los beneficios económicos que hasta entonces eran otorgados a estos miembros de la hinchada, argumentando que todos los aficionados son igual de importantes y que ninguno debe tener privilegios sobre otros.

De acuerdo con Mauricio Navarro, presidente del Atlético Nacional, dentro de los beneficios otorgados a la barra se encuentra boletería gratis para la tribuna sur, vigilancia para los hinchas, celebraciones y eventos de Los del Sur, fuegos pirotécnicos para el recibimiento del equipo, entre otros.

Acorde con el directivo, el valor de estos elementos sumarían un poco más de 1.000 millones de pesos anuales, lo que representa un alto costo para la institución, haciéndolo cada vez más insostenible.

Esto teniendo en cuenta el déficit de ventas de abonos que el club registró en 2023. “Accedimos a la petición de las barras para bajar el precio de los abonos y, de 22.000 que habíamos presupuestado, solo se vendieron 13.000”, señaló el presidente del Atlético Nacional.

“Le comunicamos a las barras la decisión tomada desde la institución, pero los beneficios se tornaron en exigencias y responsabilidades adquiridas”, aseguró Navarro. “Tenemos varias barras pero la del Sur es de las más importantes. Queremos que apoyen al equipo, pero no que exijan y tomen papeles administrativos”, agregó.



El directivo señaló que las barras quieren participar de la elección de los jugadores que entran y salen del equipo, “amenazando como lo han hecho últimamente con su modus operandi”. Adicionalmente, comentó que la posición de la Alcaldía de Medellín frente a las decisiones “está sesgada” a favor de los barristas.

“La Alcaldía está a favor de la barra, no entendemos por qué. La responsabilidad de los clubes no es la seguridad de los estadios, eso entró una vez en discusión y se solicitaba que los equipos tuvieran la responsabilidad con vigilancia privada de los espacios, pero eso quedó abolido”.

En cuanto a las declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, frente a no prestar el estadio al Atlético Nacional, Navarro aclaró que el lugar es alquilado, no gratuito, y que, si no se puede jugar en él, entonces van a recurrir a otras ciudades o países para seguir adelante.

Sin embargo, espera que se pueda llegar a un acuerdo justo. “No queremos trasladarle el problema a otra ciudad, si la barra dice querer su institución, es el momento de apoyarla, pero pareciera que no es así porque estamos ad portas de recibir sanciones desde Conmebol”, puntualizó.