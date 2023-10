Profesor en Medellín se enfrentó a puño limpio con ladrones que terminaron disparándole

Un docente deportivo fue víctima de los ladrones en Medellín, quienes le dispararon con un arma traumática en medio de un forcejeo para llevarse su motocicleta. Al ver que este hombre no estaba dispuesto a entregar su vehículo, decidieron atacarlo.



“Yo iba por el sector de Villanueva cuando se me acercan dos tipos, me intimidan, me tumban de la moto, yo forcejeo con ellos, me dicen que entregue todo lo que tengo. En ese momento, muy asustado, empiezo a golpearme con ellos. Las laceraciones que me hicieron con el arma traumática me han generado molestias en la parte física”, relató Roger González, el docente afectado.

Sobre el papel de las autoridades de Medellín, afirma que “hasta ahora no me han dado ninguna respuesta. Ni me han llamado. Simplemente me tomaron unos datos, se fueron y nada más”.

Este hombre pide ayuda para recuperar su moto, avaluada en $17 millones.

A mujer le apuntaron en la cabeza para robarle una moto

En el sector de Villanueva ya se había reportado recientemente el violento robo a una mujer que iba en su motocicleta. Fue perpetrado por dos sujetos que iban a bordo de un vehículo similar el pasado 8 de octubre.



Las imágenes muestran cómo el parrillero desciende del vehículo apuntándole a la joven, tras acercarse le rapa una cadena colgada al cuello y un bolso que lleva atado al cuerpo.

Publicidad

No conformes con esto, los sujetos la obligaron a bajarse y huyeron con la motocicleta de gama alta.

De acuerdo con las autoridades, en lo corrido del año van más de 25.660 denuncias por hurto en Medellín, un incremento del 9%. Específicamente en el robo a personas se han recibido más de 18.000 reportes (+18%), así como la sustracción de 6.600 celulares.