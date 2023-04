¿Qué dice Alcaldía de Medellín de contratos que líder de barra Los del Sur tiene con la ciudad?

¿Cuál es la relación que existe entre los barristas Los del Sur y la Alcaldía de Medellín? Esa es la pregunta que surge luego de que se filtraran los contratos que ha firmado Andrés Felipe Ospina con la administración de Daniel Quintero. Y es que la polémica crece porque este hombre hace parte de la barra presuntamente involucrada en los disturbios registrados el pasado domingo 16 de abril en el estadio Atanasio Girardot.

Los documentos fueron revelados por el abogado Daniel Briceño, quien señaló que ahí aparece que Ospina, “más conocido como ‘Pipe bandido’, uno de los líderes de la barra Los del Sur del Atlético Nacional, sancionado en 2019 sin poder entrar al estadio por agresión a otro hincha, registra siete contratos con la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín”.

Abro hilo 👇🏻 pic.twitter.com/MCDMmPDwQS — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 17, 2023

Frente a esto, el alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado, le dijo a Noticias Caracol que “esos contratos no vinculan directamente a la administración municipal con las barras, son temas de contratación individual que no tenemos que relacionarnos con estos hechos. Ese tema no tiene nada que ver”.

Recalcó que una cosa no tiene que ver con otra: “Hay que diferencias en los hechos del domingo, las personas que están siendo judicializadas y el control que tenemos que tener sobre el estadio y los diferentes temas personales y las organizaciones barriales”.

E insistió en que la Alcaldía de Medellín tiene “una institucionalidad que es la mesa de convivencia, con esas personas nos relacionamos de diferentes maneras y pedimos siempre que el club tenga relaciones cordiales con las barras para que pueda desarrollarse el fútbol en paz. Nosotros no controlamos esos temas, no podemos controlar las relaciones entre barras y directivos del club. Lo que hacemos es generar los espacios”.

El alcalde encargado también se refirió a los audios que probarían que los disturbios provocados presuntamente por Los del Sur en el estadio fueron premeditados.

En las grabaciones se oye que uno de los supuestos barristas dice: “Se van a tomar todo el espacio de abajo hasta donde van las vallas, toda la instrumental se va a parchar ahí donde van las vallas, todo va a ir hasta ahí pa’ que no se parche ninguna logística de Nacional”.

Felipe Muñoz, uno de los líderes de Los del Sur, también es mencionado.

“Pipe Muñoz dijo que se mete al pasillo de preferencia y va a encarar a Benjamín, que el que lo quiera seguir, que bienvenido sea. En partidos de Conmebol, hacer sancionar a Nacional económicamente”, agrega el supuesto barrista.

Respecto a esto, Hurtado manifestó que “esos audios y lo que pasó el domingo es materia de investigación por parte de las autoridades competentes”.

También aseguró que al momento de los disturbios fueron capturadas ocho personas, pero actualmente solo dos permanecen bajo custodia y las otras fueron puestas en libertad.

