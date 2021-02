Quemaban y destruían a tiros los carros de sus víctimas: así operaba sanguinaria banda Los Betania

No solo les quemaban los carros. También descargaban sus ráfagas de tiros sobre los vehículos y, además, grababan su despiadado ataque.

La banda Los Betania reaccionaba así contra las personas que no pagaban sus extorsiones.

El ataque era contra conductores y comerciantes de Medellín y municipios cercanos.

Lo relató una de las víctimas: “Me abordan y me dicen que debo darles una suma de 50,000 pesos, muchas veces dependiendo de la cantidad de mercancía que yo lleve. Me he dado cuenta también que varios comerciantes del sector y varios conductores de las empresas de buses también son víctimas de estos sujetos”.

La mayoría de víctimas de la banda eran conductores del transporte público de esas zonas, que desde hace más de un año viven un infierno por el pago de una especie de impuesto creado por Los Betania para que no los maten, como lo muestran los videos de los agentes encubiertos de la Policía.

“También tienen como una cuota fija para pagar semanal o diaria; muchas veces yo me he negado a pagar esa clase de dinero, pero me amenazan con quemarme el carro o robarme la mercancía o atentar contra mi integridad. Yo ya me cansé de esto, por ende decidí ir hasta las instalaciones del Gaula y denunciar a estos delincuentes”, expresó uno de los afectados.

Con las denuncias de más de 200 víctimas, el Gaula de la Policía empezó los seguimientos por casi un año y descubrió que incluso los crimínales asesinaron a uno de los conductores.

“Además de las actividades extorsivas contra el sector comercio y transporte público e informal y desplazamiento forzado también se dedicaban a actividades sicariales”, reveló el general Fabián Cárdenas, director del Gaula de la Policía.

El primero en ser capturado fue alias ‘Tavo’; es el segundo al mando de la red, pero está considerado como el más despiadado sicario de la organización.

“También fueron capturados alias ‘el Gato’ y alias ‘Cejas’, a estos dos cabecillas se les logró la incautación de dos pistolas calibre 9 mm y logramos evitar el cobro de cuantiosas sumas de dinero que venían afectando a las comunas 12 y 13 de la ciudad de Medellín”, agregó el director del Gaula.

Ahora la Policía asegura que va tras el máximo jefe de la banda Los Betania, conocido con el alias de ‘Piolo’, quien aseguran se encuentra escondido y protegido por casi 20 de sus hombres en un municipio cercano a Medellín.