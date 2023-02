¿Quién era Muñeco Zed, querido artista callejero que murió en Medellín?

Hay luto en las calles de Medellín por el fallecimiento de Muñeco Zed, un hombre que desbordaba creatividad, pero que desde hace meses atravesaba una difícil situación de salud que lo mantenía en la UCI de la Clínica León XIII.

Su nombre de pila era José Daniel Peña y tenía 36 años, de los cuales llevaba más de 20 recorriendo las calles de la capital antioqueña, a donde llegó oriundo del Tolima a los 15 años. Gracias a su arte se hizo reconocido por muchas personas que a diario lo encontraban en el pasaje Junín, centro de Medellín, y admiraban su forma de representar una especie de maniquí.

“Él amaba su personaje, era lo que más le gustaba hacer”, manifestó en Hora13 Noticias Alonso Estrada, representante de Los locos de Medellín, creadores de contenido.

Este colectivo incluso llegó a tenderle la mano, ante las dificultades que lo apremiaban.

“Unas condiciones de salud muy bajas, en unas condiciones de vivienda también demasiado tristes, lo encontramos en una acera muy enfermo en la calle”, manifestó Estrada.

Precisamente, en entrevista con Telemedellín, Muñeco Zed había hablado de los males y los dolores que lo aquejaban.

“Me dan muchos cólicos, me tiembla la pierna y la pantorrilla, se me hinchan los pies, no puedo mantener mucho de pie”, contó en esa ocasión.

Aun así, Muñeco Zed sacaba fuerzas para seguir haciendo su personaje y conseguir lo del diario vivir.

María Flor Orozco, gestora cultural y amiga de Peña, contó a El Colombiano que José Daniel “no tenía cédula ni correo electrónico, ni cuenta bancaria; no tenía celular, absolutamente nada. La única manera de encontrarme con él era en las calles, en Junín. Esa vez que hablamos me dijo que tenía mucho miedo de morir solo”.

Hace dos semanas había sido hospitalizado. Aunque no se le conoció familia, muchas personas acompañaron sus honras fúnebres.

La comunidad en el pasaje Junín le realizó un sentido homenaje a este artista callejero , considerado uno de los mejores en lo que hacía.

Su historia es un reflejo de las difíciles condiciones que suelen sortear muchas personas en soledad por diferentes circunstancias y que en sus pasiones encuentran el medio para subsistir.