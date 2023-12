Reina colombiana que fue novia de falso príncipe rompe el silencio: “Me le creí el cuento”

Fereidoun Khalilian, el falso príncipe árabe, logró engañar a decenas de personas en Colombia presentándose como miembro de una familia real. En pocos meses consiguió reunirse con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que la Policía le asignara escoltas e intercambió favores con un comandante del Ejército. Otra de las personas que creyó en sus mentiras fue Andrea Aguilera, una reina colombiana que tuvo una relación con él hasta que se enteró de que había sido detenido en Estados Unidos, acusado de haber ordenado un asesinato.



La joven le contó a La W Radio cómo el falso príncipe la deslumbró con el mundo de apariencias que puso a sus pies. Cree que le faltó “esa malicia indígena, que llamamos los colombianos”, para no caer en su trampa.

Solo hasta la captura del falso príncipe en Estados Unidos, después de dos años de relación, fue que ella empezó “a ver un montón de cosas que yo no había visto, porque yo le creía todas sus historias, su tema familiar”.

“Él me decía que su mamá lo había, por así decirlo, desheredado. Él había sido criado por una familia adoptiva, entonces cuando a él lo capturan la primera persona que tiene comunicación con él es su hermano, quien yo pensaba que era un hermano de una familia adoptiva, pero al compartir con él, con su entorno, me doy cuenta de que era su hermano de sangre, entonces aquí ya todo empieza como a explotar”.

La joven reconoció haber creído “su cuento” porque “andaba con su seguridad diplomática, él tenía su pasaporte de diplomático, que era lo que él me mostraba, entonces cómo tú no le crees. Y siempre que entrábamos a Estados Unidos tenía quién lo recibía en el aeropuerto, quién nos ayudaba pasar la fila, inmigración, siempre era un trato muy especial y yo pensaba que era por ser diplomático. Sin embargo, después de que lo arrestan me doy cuenta que todo era una mentira”.

Andrea Aguilera afirma que el falso príncipe “cuidaba los detalles de cada una de sus salidas, de sus viajes, para siempre verse como una persona VIP, pero creo que era más para su propia imagen que la realidad”.

La reina aclaró en La W Radio que no tiene que ver con los negocios o estafas de su exnovio y, para proteger su buen nombre, contrató una firma de abogados para “reivindicar mi nombre, mi honor, mi imagen, porque he construido algo muy sólido, con mi propio trabajo, y no puedo permitir que por personas que ponen mi foto al lado de la noticia negativa de él, que manche mi persona”.

“Yo me le creí el cuento y pensé que era una persona buena”, afirmó la reina sobre el príncipe falso. Esta foto fue publicada por el sujeto en sus redes sociales - Instagram del falso príncipe

“Cada uno debe responder por lo que le corresponde y, en este caso, pues yo estoy supremamente tranquila, no tengo nada que ver con esos rollos”, agregó Andrea Aguilera.

“Yo me le creí el cuento y pensé que era una persona buena”, afirmó la reina sobre el príncipe falso, quien “tenía una explicación para todo”, señaló.



Andrea Aguilera recalcó que “no quiero que la gente me vea como la exnovia del príncipe falso”, sino como “una comunicadora social, yo soy una reina de belleza, yo soy una mujer empoderada, una mujer líder y que ha construido su vida, todo su trabajo ha sido realmente honesto y lo que soy hoy es por mi nombre, no por lo que otra persona haya aparecido por un tiempo a compartir conmigo”.