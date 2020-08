Renuncia de directivos de EPM y Ruta N expone crisis institucional en la Alcaldía de Medellín

A la tormenta de EPM se suma otra: la de Ruta N; siete de los diez integrantes de su junta directiva también renunciaron.

Pero, ¿que desató esta crisis institucional en la Alcaldía de Medellín?

Todo empezó con un proyecto de acuerdo presentado por Daniel Quintero y el gerente de Empresas Públicas de Medellín al Concejo: el principio del fin para la constituida junta directiva de EPM.

El proyecto de ley contemplaba la ampliación del objeto social de EPM a una compañía con corresponsalía de seguros, producción de paneles solares y desarrollo de ofertas financieras.

Federico Restrepo, exgerente de EPM en 2008, explicó otros alcances de dicho proyecto.

“Se pide otorgarle facultades extraordinarias al alcalde para que él, sin ningún tipo de estudio previo, sin ninguna discusión pública, someta o cambie los estatutos de la empresa a su amaño”, sostuvo Restrepo.

La propuesta fue retirada del cabildo municipal, pero la herida estaba abierta y le cayó más sal con el anuncio de demanda a constructores y diseñadores de Hidroituango.

El alcalde explicó por qué decidió iniciar el proceso conciliatorio sin contar con la junta directiva.

“Yo siempre he dicho, para hacer lo correcto no hay que pedir permiso. Ahora, en lo jurídico tampoco, esos procesos de conciliación no van a la junta, no deberían ir a la junta. Eso es una responsabilidad que tiene el gerente de la empresa con su equipo jurídico”, expuso Daniel Quintero.

Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, criticó la actual administración de la empresa.

“Prometió elegir un gerente de todas las calidades a través de un concurso de méritos, incumplió; prometió que al llegar a la Alcaldía trabajaría por EPM, incumplió; y lo hizo al desplazar a los técnicos que toda la vida han trabajado allí”, manifestó Gutiérrez.

Ahora están por definirse los nuevos miembros de las juntas directivas de EPM y Ruta N.

