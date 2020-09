¿Sueña con tener casa propia? Estos son los subsidios disponibles en Medellín

En grandes estructuras de hierro y concreto se edifican los sueños de miles de paisas que quieren tener casa propia.

“Por ahí hay un dicho que dice que tener casa no es una riqueza, pero no tenerla es muy complicado. Bunbury también decía que cuando abandones tus sueños, sabrás que has muerto, por eso, hay que seguir en medio de tanta crisis, pero esperando que el gobierno le dé más esa oportunidad a la gente de abajo”, manifestó Mary Vargas, habitante de Medellín.

Sueños que pese a las dificultades que deja la pandemia, siguen firmes y con buenos cimientos.

Desde el Isvimed, que es el Instituto Social de Vivienda y de Hábitat de la Alcaldía de Medellín, ya pusieron el primer ladrillo en un mapa de oportunidades para adquirir subsidios.

“Las viviendas las tenemos: de interés prioritario que va hasta un tope de 90 salarios mínimos, que es aproximadamente 78 millones de pesos, y las viviendas de interés social, que van hasta un tope de 150 salarios mínimos, esas son para familias que tienen un mejor poder adquisitivo”, explicó Jorge Iván Torres, director de Isvimed.

Las cajas de compensación familiar también advierten sobre el gran momento para adquirir vivienda nueva o usada.

“Estamos en un momento histórico, con unas tasas de interés muy bajas, porque tenemos una inflación baja, y esto permite que las entidades financieras nos ofrezcan unos préstamos con tasas muy bajas”, destacó Nancy Ramírez, gerente de Vivienda e Infraestructura de Comfenalco Antioquia.

Desde Camacol aseguran que el sector está reactivado al ciento por ciento con una oferta en Antioquia de más de 22.000 viviendas a la venta, varias de ellas en planos.

“En el mes de marzo la disminución fue del 65 por ciento y en el mes de abril fue del 80 por ciento, cifras que no habíamos visto en Antioquia desde hace 20 años”, sostuvo Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia.

Sin embargo, en los últimos tres meses se ha registrado una disminución del 5 por ciento en las ventas mensuales sobre el mismo periodo del año 2019.