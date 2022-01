Un computador y útiles escolares, lo que cuatro hermanitos piden a los Reyes Magos para estudiar

Cuatro hermanitos de la comuna 13 de Medellín, Antioquia, tienen un deseo para el día de Reyes: que les regalen un computador y útiles escolares, algo que para la mamá de los pequeños es algo prácticamente imposible de conseguir porque no tiene trabajo.

“Vienen demasiados gastos, son demasiadas cosas encima, son muchos, entonces es difícil”, afirma Yuli Andrea Misas, madre cabeza de hogar.

Mientras tanto, sus hijos mantienen la ilusión y el mayor de los cuatro hermanitos, Emmanuel Vásquez, lee sus libros y cuadernos del año pasado, para estudiar y enseñarles en las noches a los otros niños algunas de las cosas que ha aprendido.

A sus 9 años tiene muy claro que quiere salvar vidas.

“Yo a los Reyes Magos les estoy pidiendo un computador para poder ser médico y poder ser el mejor médico de todo el mundo”, dice.

Además, afirma, “cuando sea grande yo voy a hacer una casa para toda la gente que no tiene donde dormir, porque no tienen techo, no tienen comida, no tienen nada”.

Mientras tanto, la mamá de estos cuatro hermanitos dice entre lágrimas: “Siempre pienso en un futuro mejor para ellos, pienso en algo mejor para ellos… Que todo va a cambiar, que ellos van a crecer, que todo va a cambiar”.