Ya son 15 las familias de niños que denunciaron abusos sexuales en jardín infantil de Medellín

Crece el escándalo por el aberrante caso de abusos sexuales en jardín infantil de Medellín. ¿Por qué aún no hay capturas? ¿Qué medidas se tomaron para proteger a los pequeños? ¿Qué ha hecho Bienestar Familiar? Son algunas de las preguntas que se hacen los padres.

Ahora ya son 15 las familias que denunciaron ante la Fiscalía los abusos a sus hijos por parte de un funcionario de la fundación que manejaba la institución Pequeños Exploradores.

Los testimonios de las víctimas siguen generando indignación.

“Mi hijo le contó a la profesora que le dolían sus partes íntimas y también le dijo ‘profesora, préstame atención, por favor’, y la profesora no le prestó atención (…) Le preguntaron a la profesora y la profesora decía, ‘papás, esto no es acá en este Buen Comienzo, no es acá’, o ‘la mamá quiere dañar el buen nombre de la institución’, siempre tergiversaba la información”, dijo la madre de uno de los pequeños.

Noticia relacionada:

Dolorosos relatos de papás que denunciaron abusos en hogar infantil de Medellín: “Mi niño no miente”

El director del programa Buen Comienzo, de la Alcaldía de Medellín, volvió a defender su proceder e insistió en que sí hubo atención oportuna en las denuncias de abusos sexuales en jardín infantil.

Publicidad

“Tenemos todas las evidencias documentadas adecuadamente, donde desde el instante uno que nos enteramos de ese hecho, Buen Comienzo, con su equipo psicosocial, técnico y jurídico se pone al frente de la situación”, sostuvo José Wilmar Sánchez.

¿Por qué el presunto culpable, siendo responsable de la cocina, tenía contacto con los niños?, es otra de las preguntas que se hacen las familias afectadas.

Puede ver:

“Esas bestias mal nacidas tienen que pagar”: Duque sobre escándalo de abuso sexual en Medellín

Por su parte, el fiscal general, Francisco Barbosa, estuvo en Medellín para anunciar que desde el 28 se abrió la investigación por las denuncias de abusos sexuales en jardín infantil y que se conformó un equipo interdisciplinario para que entregue el resultado de la investigación en el menor tiempo posible.

Líneas de atención

Si usted observa alguna situación de riesgo o de vulneración de derechos frente a situaciones de violencia contra las mujeres o la población infantil, comuníquese a las siguientes líneas de atención: