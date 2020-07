“Yo oro para que eso no me llegue”: excusas de ciudadanos pillados sin tapabocas o usándolo mal

Un recorrido de Noticias Caracol por la comuna 10 (Candelaria), centro de Medellín, evidenció cómo los ciudadanos no acatan las normas de bioseguridad, o no usan tapabocas o se ponen mal.

“Porque no me gusta, donde yo quiera que vaya yo me lo pongo, de resto no”, expresa Juan Carlos Betancur, habitante de la capital antioqueña.

En la entrada de las estaciones al metro se repite la escena. En el Parque Berrío se encontraba un adulto mayor sin el tapabocas y hablando con varias personas.

“Yo rehabilito drogadictos hace 40 años, vengo a cinco lugares, pasaje La Bastilla, Parque Berrío”, dice Manuel Castañeda. “¿Pero te puedes contagiar mientras haces la predicación? le pregunta la periodista. “No, yo soy cristiano y yo oro para que eso no me llegue”, contesta el ciudadano.

Mientras tanto, los casos de COVID-19 van en aumento, por lo que se han tomado medidas extraordinarias para reducir la velocidad de los contagios.

Cierre en la comuna 10 (La Candelaria) hacen parte de las restricciones, también el uso del tapabocas dentro de las viviendas donde residen adultos mayores.

“La apertura de la Clínica de la 80, que la estuvimos preparando durante muchos meses, hoy significa 22 mil metros de espacio de atención hospitalaria para preparar a la ciudad en lo que se viene”, señala el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

El mandatario fue enfático en que, si los casos de coronavirus siguen creciendo, los pilotos para la reapertura de los aeropuertos, restaurantes y las iglesias tienen que seguir esperando.