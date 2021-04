Por cifra récord de contagios, médicos en Antioquia piden extender confinamiento total

Antioquia pasó diariamente de 30 personas que requieren una UCI a 100. Ante la más reciente cifra de contagios por COVID-19, que marcó un récord desde el inicio de la pandemia, hay preocupación por lo que tendrá que afrontar el personal de salud en los próximos días.

Es así como desde el Colegio Médico de Antioquia se hizo un llamado a la Gobernación para extender las medidas restrictivas.

“El Colegio Médico de Antioquia, de manera contundente, solicita al señor gobernador de Antioquia y a las autoridades locales mantener de manera estricta el confinamiento total de la población antioqueña para poder defender la población antioqueña y permitir salir del colapso total en el que se encuentra nuestro sistema de salud”, señaló Carlos Valdivieso, presidente de esta organización.

En ese sentido, este domingo la Gobernación sostuvo una reunión con los alcaldes del área metropolitana del Valle de Aburrá para determinar si se amplían las medidas.

Dificultades para vacunar el sector salud

Entretanto, para algunos trabajadores del sector de la salud, conseguir que les apliquen la vacuna contra el COVID-19 se han convertido en una odisea, así estén priorizados en la etapa uno del Plan Nacional de Vacunación.

Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, en entrevista con Noticias Caracol denunció a esta situación.

“Faltan demasiados médicos para ser vacunados, porque tenemos que recordar que la mayoría de los médicos trabajan por OPS, entonces son trabajadores independientes y definitivamente no se nos ha vacunado, a pesar de estar inscritos en la plataforma PISIS, a pesar de ser de primera y de segunda línea”, manifestó.

Enciso aseguró que los inconvenientes tienen desilusionados a quienes batallan día a día contra el virus.

“Realmente el talento humano en salud, en general, está desilusionado del Gobierno Nacional y estamos muy desilusionados porque no hacen sino hacer promesas que no cumplen, como la promesa del bono para todo el talento humano en salud, que a la gran mayoría no se les entregó. Estamos muy preocupados porque si no obtenemos una vacunación pronto, nosotros que somos los que estamos atendiendo a todo el personal que se enferma, vamos a estar contaminados y si estamos contaminados no va a haber quien atienda a esta población”, enfatizó.

¿Cuál es el llamado al Gobierno Nacional?

“Nosotros hacemos un vehemente llamado al Gobierno Nacional para que por favor no nos abandonen, que no nos sigan diciendo simplemente que somos héroes, sino que realmente nos den el trato adecuado después de que le hemos puesto el pecho a la brisa de esta pandemia, lo hemos dado todo con honestidad, con seguridad, dando lo mejor de sí y aprendiendo todos los días para poder atender a la población colombiana”, puntualizó.