Médicos que batallan contra el COVID-19 inspiran a niña youtuber a ser cirujana

Y a pesar de su corta edad, esta pequeña youtuber ya tiene claro que quiere seguir los pasos de los médicos que han batallado día y noche en medio de esta pandemia del COVID-19. Ser cirujana y ayudar a los demás es su más grande anhelo.

“Me hubiera imaginado atendiendo muchas personas, aunque esta labor también es difícil, entonces hubiera estado con más compañeros y que nos hubiéramos ayudado mutuamente”, asegura.

Desde muy pequeña comenzó a escribir varios libros, actualmente dirige cinco emprendimientos, es youtuber y da conferencias a niños y adultos que en medio de esta pandemia necesitan una voz de aliento. Aunque sus compañeros de clase no creían en ella, nada la detuvo.

“Muchas personas no creían en mí, pero mi familia fue la que me sacó adelante, la que me impulsó y muchas personas decían, no es que sus productos son ordinarios, pero yo le pongo un extra y así son más extraordinarios”, cuenta.

Para su familia, ella representa una gran motivación en medio de la crisis por el COVID-19. Su carisma, ejemplo y ganas de salir adelante, la hicieron merecedora de una condecoración en el Congreso de la República.

“También hemos manifestado más el amor como familia, más unión, por eso es tan importante enseñarles a nuestros hijos el compartir con los otros y Ellen ha sido un elemento fundamental en nuestra familia”, afirma su mamá, María Elena Jiménez.

Ellen espera que una editorial patrocine la publicación de sus mensajes, libros en donde les enseña a los niños como superar el ‘bullying’. El dinero recaudado será usado para sus estudios y cumplir su sueño de ser cirujana.