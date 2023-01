Medida de pico y placa por alerta ambiental en Medellín no cayó bien en el sector comercial

Durante el segundo día de restricciones, según las estaciones de monitoreo la calidad del aire tuvo una mejoría pasando de 16 a 8 estaciones en color naranja.

“La medida muy bien, crear conciencia en el medio ambiente de la ciudad me parece muy importante y todos los días utilizo la bicicleta como medio de transporte”, expresó Juan Pablo Ramírez, habitante de Medellín.

Sin embargo, las medidas como aumentar el pico y placa para 6 dígitos durante 9 horas al día sin previo aviso, no cayó bien en el sector comercial y de turismo.

“Muy importante que haya una previa notificación que no sea tan intempestivo, tan abruptos. La disminución de visitantes a centros comerciales, grandes superficies, supermercados, estaciones de gasolina, restaurantes que nos preocupa mucho ese sector generador de empleo, son del orden del 30 por ciento menos”, indicó Sergio Ignacio soto, director de Fenalco Antioquia.

Por su parte, la comunidad expresó su preocupación por las consecuencias que trae la mala calidad del aire.

“Hay mucha gente enferma, principalmente los niños y también la gente adulta, con mucha tos, sufren de asma y mucha gripa, hay mucha enfermedad que causa este ambiente”, comentó Patricia Suárez.

Mientras tanto continúan los controles a empresas que no cumplen con los parámetros ambientales y aumentan la posibilidad de que la emergencia permanezca.

Por la medida dejan de circular unos 800 mil vehículos en Medellín y hasta el momento se han impuesto 11.115 comparendos por infringir el pico y placa.

