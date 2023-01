Medidas por calidad del aire: ¿un dolor de cabeza para los medellinenses?

Las restricciones anunciadas por el Área Metropolitana han generado opiniones encontradas en la población.

"Es una medida contraproducente en la movilidad y que no creo que sea la real solución", señaló Lida Patricia Mejía, habitante de la capital antioqueña.

Agremiaciones como la de los transportadores de carga ven la implementación del pico y placa como una medida arbitraria.

"Sin hacer ningún tipo de planeación, sin permitirnos hacer ninguna planeación logística, no tenemos forma de darle la vuelta a Medellín", aseveró Felipe Muñoz, gerente de asociación de transportes de carga.

Para otros ciudadanos, como Don Óscar, un hombre de 70 años de edad y que todos los días llega a su trabajo en bicicleta, ven la medida como una oportunidad para ayudarle a la ciudad.

La bicicleta, una de las mejores opciones para contener posible emergencia ambiental en Medellín "Me parece estupenda medida porque la gente debe darse cuenta de que con el gas de los carros y los demás vehículos siempre se contamina más el medio ambiente", manifestó el ciudadano.

Justamente la popular cicla es una de las alternativas más sólidas para generar una movilidad sostenible y ayudar a mejorar la calidad del aire.

Las medidas de restricción en la movilidad estarán vigentes entre el primero y el 27 de octubre.



