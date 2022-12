“Mejoró la calidad del aire, pero continúa la emergencia”: alcalde de Medellín

Foto: Así se ve el horizonte en Medellín la mañana de este lunes, tras vivir un día sin carros ni motos.

Medellín vivió 27 horas sin carros y sin motos, tras la medida decretada por el alcalde Federico Gutiérrez para enfrentar la crisis ambiental.

Por eso, el mandatario analiza los efectos de su decisión y recuerda otras medidas tomadas por las autoridades.

“El balance que queda es el que se puede ver, que está más despejado, han ido funcionando las medidas, ha ido mejorando la calidad del aire, pero continúa la emergencia ambiental. Es un tema serio”, dijo Gutiérrez.

“Quiero agradecerle a la ciudadanía, porque acogió la medida, la gente no solo lo hizo por conciencia, pero es un problema real. A quienes más afecta es a los niños y a los adultos mayores”, manifestó.

Y agregó que va a haber medidas contra otro tipo de vehículos. Por ejemplo, hoy en Medellín no pueden circular volquetas.

“Son de los que más contaminan el aire y a partir de mañana solo podrán circular entre las 10 de la mañana y 7 de la tarde”, agregó el alcalde de la capital antioqueña.

Además, explicó que las 7 de la mañana es la hora más compleja, donde hay más emisión.

“El metro lo hemos puesto sin costo en hora valle de 9 a.m. a 4 de la tarde, justamente para estimular sistema de transporte público. Las medidas van funcionando, pero es un problema de todos, todos contaminamos, todos aportamos”, concluyó.

En el transcurso del día, las autoridades darán un reporte de la incidencia que tuvo sobre el aire de Medellín las medidas que tuvieron efecto este fin de semana, como es el día sin carro y sin moto (que funcionó con algunas exenciones), con las cifras oficiales de los encargados de medir las condiciones del aire.