Mención de un gobernador en audiencia contra el contralor puso a Luis Pérez a dar explicaciones

Durante la imputación de cargos a Sergio Zuluga, la Fiscalía reveló una conversación sobre Hidroituango en la que se menciona a un mandatario de Antioquia.

El pasado lunes, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sorprendió con esta declaración al referirse al contralor departamental Sergio Zuluaga, detenido dentro de un proceso por corrupción:

“Caigale al que está caído, tenemos que tener por ahora misericordia y esperar qué decisión toman los jueces", dijo el mandatario.

La declaración no pasó desapercibida entre los antioqueños:

"Yo diría que no hay que tener misericordia porque estos casos son personales y si él (el contralor) se metió en ese problema que responda él”, manifestó Fredy Patiño, habitante de Medellín.

"Con los corruptos no, porque nos están haciendo mucho daño y seguirán haciendo daño”, dijo Martha Arboleda.

Tras la polémica, el mandatario salió muy temprano al día siguiente a explicar el alcance de lo dicho.

"Misericordia no significa perdonar a los que violen la ley, eso no está en ningún diccionario, es compadecerse de la miseria humana", precisó Luis Pérez.

Otro hecho que puso al gobernador a dar explicaciones

Anoche la Fiscalía le imputó cargos al contralor por cohecho propio, prevaricato y concierto para delinquir; durante la audiencia revelaron una prueba en la que se escucha a Zuluaga hablar con un interlocutor no identificado y mencionan a un gobernador.

Zuluaga: "No, oíste es que yo ya a Hidroituango le había hecho una auditoría, donde había revelado todas esas huevonadas y había hablado del contrato de aceleración y había hablado de una cantidad de cosas que están ahora. Lo que tiene en cuenta ahora la gente es que yo tenía la razón cuando lo dije, huevón".

Otro: "Huevón yo hace 10 días te dije que volvieras a hablar o que hablaras de Hidroituango y no lo hiciste".

Zuluaga: "¿Y echó al agua al gobernador?, ¿me pongo a pelear con el gobernador?, ¿si no quería qué?

Otro: "Yo te hago una pregunta: ¿Es que vos temés echar al agua al gobernador para decir qué?"

Zuluaga: "No, o sea el gobernador no quería".

Aunque en la grabación no se menciona específicamente a Luis Pérez, el mandatario negó que se trate de él.

"No quiere echar al agua al gobernador, yo no fui, yo como gobernador no firmo, yo no he firmado el plan de aceleración; es posible que se refiera a otros gobernadores anteriores porque se está refiriendo al Plan de Aceleración de Hidroituango y ese plan de aceleración fue firmado en el 2015 y yo no era gobernador", resaltó Luis Pérez.

El mandatario agregó que si el contralor tenía alguna información relacionada con Hidroituango y la omitió habría incurrido en un delito.