Menor de 16 años murió apuñalada y su novio de 33 fue detenido por dar distintas versiones del hecho

Foto: cortesía.

Lo que más llamó la atención de las autoridades es que la adolescente vivía con su supuesto homicida.

Publicidad

Esta historia comenzó el 25 de enero pasado, cuando el novio de la menor de edad, un hombre de 33 años, llevó a Merlyn Andrea Mazo Pérez, de 16 años, hasta el hospital de Bello, pero ya estaba muerta.

La menor había recibido 16 heridas con arma cortopunzante.

La primera versión que se conoció sobre el homicidio la dio el mismo hombre. Afirmó que él iba con la joven en el taxi que él trabajaba y en la autopista Medellín – Bogotá fueron abordados por delincuentes que, tras amenazarlos, intentaron abusar de la menor.

Según el hoy señalado, Merlyn Andrea no se dejó tocar, por lo que uno de los supuestos agresores se ensañó contra la menor propinándole varias puñaladas.

Publicidad

Al notar la escena del crimen los presuntos delincuentes huyeron.

Es así como el hombre llevó a la menor hasta el hospital pero ya no contaba con signos vitales.

Publicidad

Conocido el caso que consternó al municipio de Bello, donde era conocida la pareja, la Policía se dio a la tarea de esclarecer este hecho.

En primera instancia, se tomó contacto con el compañero sentimental de la menor, el cual, al realizarle preguntas referentes al tema, suministró a las autoridades, al personal médico y familiares, diferentes versiones sobre los hechos ocurridos.

Al analizar dichas incongruencias los investigadores inician inmediatamente las labores investigativas, estableciendo que las versiones aportadas por el indicado eran falsas.

Según reportó la Policía en un informe, los detectives tomaron como base otros soportes técnicos en materia de investigación: inspeccionaron el taxi ensangrentado, se hicieron de nuevo las entrevistas y se exploró el lugar exacto en donde el hombre dijo ocurrieron los hechos fatídicos.

Publicidad

Con las pruebas suficientes, las autoridades expidieron la orden de captura en contra del hombre por el delito de feminicidio agravado.

Según el coronel Adolfo Mora Pastrana, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía del Valle de Aburrá, el implicado al ver el desarrollo de la investigación se dio a la huida y terminó en el municipio de Santa Fe de Antioquia.

Publicidad

Hasta allí llegó la Policía, más exactamente hasta el barrio La Barranca y se dio la captura.

“Lo más grave aquí es que uno no entiende que un adulto de 33 años esté conviviendo con una menor de 16. Más bien yo diría que los padres de familia juegan un papel muy importante porque debemos estar pendientes de nuestros hijos porque no hay ninguna justificación para que una adolescente este vivió así. No sabemos muy bien, pero quizás la muerte fue por temas de celos”, afirmó el coronel Mora Pastrana.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

Una menor de edad y una enfermera, las nuevas víctimas de la...