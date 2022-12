Menores de edad entregan voluntariamente 500 armas blancas y 320 juguetes bélicos

Brayan Rentería fue testigo de la vez en el que el juego ‘Policías y Ladrones’ se convirtió en una tragedia para uno de sus amigos. Un balín, de una pistola de juguete, le cayó en un ojo y lo lesionó de por vida. Por eso, tras escuchar varias conferencias de la Secretaria de Gobierno de Medellín, en su colegio, decidió deshacerse de su arma de juguete.

“La quise entregar porque después de escuchar tantas conferencias me di cuenta que eso lo único que generaba era más violencia”, expresa el adolescente, de 17 años, que hoy es todo un ejemplo de vida en el barrio Castilla.

Por actos como los de Brayan, la Secretaria de Gobierno trabaja desde hace dos años en un programa que busca prevenir la violencia mediante la recolección de juguetes bélicos y armas blancas en colegios.

“El objetivo de recoger estos juguetes es que muchos padres de familia todavía ven como inofensivo regalarle a sus hijos un juguete bélico y a través de opiniones de psicólogos infantiles nos hemos dado cuenta que lo que jugando se aprende nunca se olvida”, expresa Paula Marcela Álvarez Botero, líder del programa de la Unidad de Convivencia de la Secretaría de Gobierno.

Este programa ya da buenos resultados, pues en la mayoría de barrios se encuentra con jóvenes receptivos al tema y con más intereses en la no violencia. Además, son muchos los que voluntariamente entregan armas blancas y juguetes bélicos y no por decomisos .

“En el 2014 tuvimos la entrega voluntaria de 500 armas blancas y 320 juguetes bélicos”, agregó Álvarez Botero.

Este año el programa espera recorrer más barrios y colegios. Si usted desea entregar alguna arma o juguete bélico se puede acercar a la Unidad Permanente de Justicia, al frente del Parque de los Deseos o llamar al 4939729, donde pueden orientarlo para la entrega.