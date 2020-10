Mensaje de Daniela Cortés sería para que en Boca dejen jugar a su ex, Sebastián Villa

Un mensaje de Daniela Cortés, la expareja del jugador de Boca Juniors Sebastián Villa que lo denunció por violencia de género, causó revuelo en medios argentinos.

La colombiana, que ya está en el país, escribió: “Lo que viví no se lo deseo a nadie, pero el estar rodeada con la gente que amo y mi familia, han hecho que esas heridas sanen y la justicia ha hecho su trabajo”.

Sin embargo, es la segunda parte de ese mismo mensaje el que más ha llamado la atención en el sur del continente, pues sería dirigido expresamente al club Boca Juniors para que permita que Sebastián Villa entre en competencias oficiales, de las cuales ha estado marginado mientras se resuelve su situación jurídica, según han dicho medios argentinos.

“Lo personal no tiene que ver con lo laboral”, opinó Daniela.

Según el diario Olé, el Consejo de Fútbol, una dependencia al interior de Boca Juniors, tiene al margen a Villa como sanción por lo ocurrido y hasta que la justicia no tome una determinación a su favor, no volvería a jugar en competencias oficiales. Si hay un fallo en su contra, no volvería a vestir la camiseta azul y oro del club porteño.

En abril, Daniela Cortés denunció a Villa por agresiones físicas, causa por la que el futbolista fue llevado a la justicia argentina que está en desarrollo de una investigación en su contra.