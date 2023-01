Mensaje de Juanes a manifestantes en Medellín: “la vida no vale un muro”

Una convocatoria en Medellín para pintar sobre un mural hecho por grafiteros en el deprimido de la avenida San Juan con la 80, en el marco del paro nacional, generó tensión entre los manifestantes y la comunidad que pretendía hacer esta actividad.

Ante la situación y preocupado porque se pudieran desatar hechos que lamentar, el cantante Juanes hizo un llamado a la ciudadanía para no ir a este sector.

“Por favor, les pido que no asistan, que no pasen la voz de asistir ahí, realmente la vida no vale un muro, no vale la pena, esto puede escalar a algo mucho más complejo, mucho más difícil para la ciudad, algo de lo que nos podemos arrepentir todos. Démonos una oportunidad de dialogar, entendernos de otra manera que no sea así. Medellín puede escucharse a sí misma, puede aceptarse a sí misma de la misma manera que el país lo tiene que hacer”, manifestó el antioqueño.

La vida no vale un muro.

Mensaje de @juanes a lo que podría suceder este sábado. pic.twitter.com/uEu3DojR74 — Daniel Suárez Montoya (@Danielsuarezvoz) May 27, 2021

A pesar de que en redes sociales se había difundido la convocatoria de pintar el mural para este sábado, hasta el momento no se ha realizado ninguna intervención en la zona.

Este fin de semana fueron convocadas varias movilizaciones, una de ellas de apoyo a la fuerza pública.