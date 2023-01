Mentiras de joven madre revelan atroz asesinato de sus dos mellizos recién nacidos

Uno de los bebés fue enterrado en una pared de la casa de la mujer. El otro, escondido en una caja de cartón. El caso ocurrido en Antioquia es aterrador.

Lo detalles fueron revelados por el comandante de la Policía de Antioquia, Giovanny Buitrago.

“El 19 de julio, la Policía Nacional recibe una información de una señora que estaba en estado de salud bastante grave. Llega al hospital del municipio de Angostura diciendo que estaba sufriendo de sangrados”, dijo el oficial.

Con lo que no contó la mujer, que tiene 27 años de edad, es que al mismo tiempo un hombre se acercó a la Policía para informar sobre un escabroso hecho.

“Informa que en su casa, dentro de una caja, envuelta en sábanas, había encontrado una bebé sin vida y que la iba a trasladar a la cabecera municipal”, explicó el coronel.

Una vez en la cabecera municipal, a 90 minutos de recorrido en carro de la vereda en la que se hizo el hallazgo, funcionarios del grupo de Infancia y Adolescencia hicieron la inspección a cadáver y la Policía conformó un equipo especial, que comenzó una exhaustiva investigación.

En ese momento, dijo Buitrago, el hombre que llevó el cadáver les contó a los policías que él era el papá de la mujer que manifestó que su grave estado de salud obedecía a sangrados normales para los días de su ovulación.

Un día después, el mismo señor llamó nuevamente a la policía para informar sobre otro aterrador hallazgo en su casa: “había encontrado otro bebé (una niña), dentro de una pared, en una cuneta escondido, en bolsa y los trasladó hasta la cabecera municipal”, relató el comandante policial.

El equipo investigador, indicó Buitrago, procedió a realizar algunas entrevistas entre los habitantes de Angostura, un municipio ubicado en el norte de Antioquia, a unas tres horas de recorrido en carro desde Medellín.

Además, la Policía conoció el dictamen del médico del hospital que atendió a la mujer cuando esta fue en busca de ayuda por los supuestos sangrados sufridos y de Medicina Legal, que practicó las necropsias a los cadáveres de los bebés.

“El médico que atendió inicialmente a la señora manifiesta que ella estaba en estado de gestación y Medicina Legal establece que los bebés habían fallecido por sangrado a través del cordón umbilical; alcanzaron a nacer en buen estado de salud y perdieron la vida por sangrado a través del cordón umbilical”, describió Buitrago.

Con esa información, el equipo policial conformado para esclarecer lo sucedido, emprende la búsqueda de la mujer y, según la Policía, la encuentra en Yarumal: “Ella había huido del lugar, se estaba haciendo pasar con el nombre de Vanessa, que no es el real, la Policía la ubica y la pone a disposición de autoridad competente”, añadió el comandante Buitrago.

Las autoridades creen que tan pronto nacieron los mellizos, la mamá “procedió a cortar los cordones umbilicales, envolver los cuerpos de los bebés en sábanas y ocultarlos”, según dijo Buitrago.

Lo que no saben es si lo hizo sola o alguien más le ayudó en ese macabro plan, pues según testimonios entregados a la Policía, ella había dicho que en caso de nacer, regalaría los bebés o los mataría.

Ahora es investigada por doble homicidio agravado.