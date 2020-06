Metro de Medellín dispone nuevos 60 puntos para lavado de manos

El Metro de Medellín informó que dispuso de nuevos 60 puntos para el lavado de manos, esto con el objetivo de reforzar las medidas de prevención frente al coronavirus.

Debido a la reactivación total del comercio en la ciudad se ha registrado un aumento de viajeros, por lo que el sistema ha hecho un llamado a las empresas para que se aplique el escalonamiento de horarios, teniendo en cuenta que no se debe superar el 35 % de ocupación.

“En la línea A de Metro, sentido norte sur, tenemos entre 6 a 7 a.m. el mayor porcentaje de ocupación de trenes que ha llegado al 34,3 %. En el resto de las franjas horarias en la línea A se tienen entre 10 y 22 % máximo. En la hora pico de la tarde (5 a 6 p.m.) se ha alcanzado ocupación del 28 %. Por eso la insistencia el escalonamiento de horarios para redistribuir la ocupación en horarios como los de las 8 a 9 a.m. o 9 a 10 a.m. donde se tienen promedios de 18,4 % y 6,2 % respectivamente”, informó el sistema.

Los nuevos puntos de lavado de manos están ubicados en estaciones de alta afluencia: Parque Berrío, San Antonio, Alpujarra, Exposiciones, Poblado, Aguacatala, Ayurá y Envigado en la línea A; Suramericana, Estadio y San Javier en la línea B; en las estaciones Aurora, Popular, Santo Domingo y Miraflores pertenecientes a los sistemas de cables y en las estaciones U. de Medellín, Industriales y Hospital de las líneas 1 y 2 de buses.

“Con esto se refuerza la Ruta del Autocuidado, que es el plan que enmarca el trabajo desarrollado por el Metro de Medellín para acogerse a las disposiciones de las autoridades locales, departamentales y nacionales, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, agregó el Metro.