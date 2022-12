El evento se realizará el próximo 24 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot.

Paul McCartney, de 75 años, llega con 'One On One', su nueva gira que comenzó en Estados Unidos en el 2016 y con la cual ha presentado 45 espectáculos en 13 países.

Para recibir a Paul McCartney, metro de Medellín decide engalanar...