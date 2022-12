Metro gratis y día sin vehículos, medidas de la Alcaldía de Medellín por contaminación

En un sorpresivo comunicado de nueve puntos el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció las medidas con las que busca enfrentar la contaminación que acosa a Medellín y el Valle de Aburrá.

“El Valle de Aburrá está ubicado en la cordillera central Colombiana, enmarcado por una topografía compleja, irregular y pendiente”, escribió en su cuenta de Twitter el alcalde Gutiérrez y luego dio a conocer las medidas que cobijarán a los habitantes de Medellín y cada una fue explicada por el mandatario.

1. Día sin carro y sin moto (2 y 4 T), desde las 3 p.m. 2 de abril hasta 6 p.m. 3 de abril.

"Esta medida será extendida a motos de 2 y 4 tiempos. Pueden circular, eso sí, vehículos con tres o más pasajeros. Tenemos una contaminación del aire que nos preocupa a todos, nos enferma a todos y que todos la provocamos. En manos de todos está la solución. Quedan exentos los vehículos de emergencia, ambulancias, bomberos, vehículos con funciones de control. Aplica las mismas condiciones de un día sin carro".

2. Se restringe el uso de vehículos oficiales de la Alcaldía de Medellín a partir del viernes 1 de abril. Se exceptúan de emergencias y otras prioridades.

"El ejemplo debe comenzar por casa. Desde mañana a primera hora, ningún funcionario público puede llegar en vehículo particular. Vamos a generar alternativas de diferentes horarios, teletrabajo. Por mi parte, seguiré mi agenda en bicicleta, en taxi, en bus, como deba ser. Esperamos que muchas otras entidades se sumen a esta medida. Los carros quedan guardados a partir de esta noche (jueves)".

3. Restringe la circulación de volquetas en el perímetro urbano el lunes 4 abril. Y entre el 5 y 8 abril sólo circularán entre las 10am y 5pm.

"Durante todo el día en la ciudad no pueden circular volquetas. La situación hoy es crítica y debemos bajar estos niveles de pm de 2,5 micras que hacen daño. ¿Por qué esta medida? Porque la hora más crítica es antes de las 10 de la mañana. Es una medida de choque y de urgencia.".

4. El Metro de Medellín será gratuito entre las 9 a.m. y 4 p.m. desde el viernes 1 de abril hasta el miércoles 6 de abril.

"Línea A, Línea B, Metrocables y Tranvía no tendrán costo alguno en hora valle para estimular uso de transporte público y para que todos ayudemos al dejar los vehículos en la casa".

5. Suspender actividades físicas y recreativas al aire libre en instituciones educativas, pedimos a instituciones privadas que se sumen.

"No es que los niños contaminen. Lo que queremos es cuidarlos. Quienes más sufren la contaminación son los niños, hay que protegerlos. En horas de la mañana, cuando se hacen actividades físicas, es cuando pero están las condiciones atmosféricas. La invitación es a que las instituciones privadas se sumen a esta medida. Les pedimos que seamos conscientes de la gravedad de la situación y que no se realicen actividades físicas (en la mañana) durante esta semana y la otra, hasta que los fenómenos cambien y podamos dar un parte de tranquilidad".

6. Suspender las ciclovías programadas desde el viernes 1 de abril y hasta nueva orden.

"Lo hacemos para cuidar a las personas. Le pedimos a la gente que se abstenga de realizar actividades físicas al aire libre, mientras la condición del aire cambie. Planteamos que hasta nueva orden no se realicen actividades físicas. Se realizan otras, recreativas, lúdicas, pero no en espacio abierto, para cuidar a nuestro adultos mayores.".

7. Las secretarías de Ambiente y de Desarrollo de Medellín estructurarán de manera coordinada con el Área Metropolitana y sector empresarial plan estratégico a corto plazo.

"Pedimos a la secretaría de Medio ambiente y de Desarrollo Económico de Medellín estructurar con el Área Metropolitana y con sector empresarial un palan estratégico de choque a corto, mediano y largo plazo, para disminuir factores contaminantes por fuentes fijas".

8. Desde el viernes 1 de abril, la Secretaría de Movilidad de Medellín intensificará los operativos de control de las emisiones de fuentes móviles.

"La secretaría de movilidad intensificará los operativos de control con las emisiones de fuentes móviles. Esas chimeneas andantes que todos vemos en la ciudad, cualquier agente de tránsito, cualquier policía, las tiene que parar, inmovilizar y tiene que cumplir la norma".

9. Recomendamos a las empresas acciones como el teletrabajo, cambio de horarios de ingreso y salida e iniciativas para compartir vehículo.

"Les pedimos a los empresarios que hagamos un aporte en términos de cultura ciudadana. Promovamos el teletrabajo, cambio de horarios de ingreso y salida de los empleados".

"Todos contaminamos, todos hacemos parte de la contaminación", dijo el alcalde de Medellín.

En horas de la tarde, el Inder de Medellín, encargada de programas deportivos y recreativos, anunció que acata las medidas, lo que traerá cambios en las rutinas de la población que beneficia.

1. Acata todas las directrices y recomendaciones de la Alcaldía lo que implica modificaciones en su oferta de servicios, tanto en programas como en escenarios deportivos.

2. Suspende hasta nueva orden los programas institucionales que sus horarios habituales son en la mañana. Es decir, no tendrá oferta de deporte, recreación, ni actividad física sino hasta después de las 11:00 a. m.

3. Esto incluye la cancelación de las Ciclovías hasta nueva fecha. Además, la suspensión en horario matutino de la oferta de Canas al Aire para los adultos mayores; población de especial atención.

4. Los escenarios deportivos públicos administrados por el Instituto tampoco prestarán servicio en la mañana.

5. Acata la directriz de la Alcaldía de Medellín de no utilizar transporte oficial a partir del 1 de abril. Además, extiende una recomendación a todo su personal para que emplee, en vez de los vehículos particulares, transporte público como ejemplo ante la situación que vive la ciudad.

6. Desde el INDER Alcaldía de Medellín estamos comprometidos con desestimular la práctica de actividad física en horas de la mañana hasta tanto se supere la contingencia. Por eso, pedimos comprensión y compromiso a todos nuestros usuarios por tratarse de medidas temporales y que repercuten en nuestro bienestar.