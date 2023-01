“Mi abuelo me cuida desde el cielo”: las tiernas palabras de niño silletero antes del gran desfile

Se llama Samuel Morales Henao y es uno de los 80 pequeños que exhibirán sus diseños florales en el cierre de la Feria de las Flores 2019.

Al preguntarle cómo se prepara para el recorrido, Samuel contestó: “Primero que todo, dándole las gracias a Dios, él siempre me da el apoyo, a mi abuelo que no está conmigo pero me cuida desde el cielo, a mi familia que me dio el apoyo, a mi tío que me ayudó con la silleta y mi abuela que me dio esa moral”.

Y luego contó cómo que además le ayudaron “haciendo el armazón de la silleta, poniéndole todas las flores, es una sensación muy buena”.

Samuel es uno de los 540 silleteros que engalanarán las calles medellinenses.