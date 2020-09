“Mi bebé es muy pequeño y no le puedo faltar”: Danna García habla de la muerte tras el COVID-19

Durante la segunda parte de la entrevista con María Elvira Arango, la actriz Danna García habló de la muerte, del miedo, de su hijo y las enseñanzas que le dejó el COVID-19, enfermedad por la que estuvo internada en el hospital y que dejó algunas secuelas en su cuerpo.

La colombiana confesó que aunque la muerte está latente cuando se enfrenta el coronavirus, no consideró que podría fallecer por la enfermedad.

“Es muy duro, pero yo no le di ni un minuto de posibilidad a la idea. No voy a mentir, yo soy una persona organizada, soy una persona programada, tomé ciertas decisiones y también hice ciertos trámites a nivel legal y ciertas llamadas que consideraba convenientes, pero por prevención no porque sintiera que me iba a morir, porque mi bebé es muy pequeño y no le puedo faltar”, explicó la antioqueña.

“No me voy a ir ahora cuando es el momento en que yo tengo que estar con esta persona que vino al mundo, no sé si fue el amor de mamá, pero todo el tiempo sentí que tenía que salir adelante y nunca pasó por mi mente que ya me despido”, añadió.

Danna García destacó que después del COVID-19 todo cambió en ella y ahora piensa más en las horas que dedica a su salud, en el tipo de alimentación que tiene y en el tiempo que calidad al lado de su familia.

“Cambió mi vida (…) lo que me dejó este virus es menos acelere, menos corre corre en la vida para alcanzar metas, cuando mi verdadero sueño es ver crecer a mi hijo”, resaltó la actriz.

La colombiana se mostró feliz y emocionada porque ‘Pasión de Gavilanes’ y ‘Bella calamidades’ volvieron a la televisión colombiana, pues son producciones que disfrutan nuevas generaciones y reúnen a las familias.

