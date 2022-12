Miembro LGTBI denunció discriminación en un centro médico de Manrique

Un aparente caso de discriminación sexual fue denunciado por un policía que pertenece a la comunidad LGTBI, en el interior de un centro médico en el barrio Manrique.

El denunciante afirmó que uno de los médicos lo agredió verbalmente por su condición sexual, y añadió que el incidente comenzó por una demora en la atención a su madre quien registraba una urgencia.

Sobre este caso, voceros de Metrosalud aseguran que se hará una investigación. Pero también advirtieron que el médico implicado instauró una acción legal en contra del policía por violencia en lugar de trabajo.

“Él me discriminó, me dijo que salite de acá. Me empezó a hacer fieros y a hacerme con los dedos flexiones feas. Me dijo ‘salite de acá gay, que te sacan ¡Dónde está seguridad!’”, manifestó Carlos García, el policía implicado, quien también tomó un video.

En él se puede ver a una mujer, Zoraida Saldarriaga, quien afirmó que Carlos García fue agredido y discriminado: “Le gritó (el médico) que era una loca y que si no lo sacaban, él lo sacaba y que le destrozaba la cara”.

La Policía también intervino en el momento del altercado para calmar los ánimos, así lo aseguró el coronel Diego Vásquez, comandante operativo del Valle de Aburrá.