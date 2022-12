Miguel Alejandro Pérez, joven antioqueño que murió en playas de Manta, Ecuador

En lanchas de la Infantería de Marina de Ecuador es buscado el cuerpo de un turista colombiano que se ahogó cuando nadaba en las aguas de El Murciélago, una reconocida playa de Manta, Ecuador.

Se trata de Miguel Alejandro Pérez Patiño, un turista antioqueño de 24 años.

La muerte del joven sucedió el pasado lunes 26 de diciembre a las 10:30 de la mañana. Un compañero de viaje de Miguel Alejandro, que era oriundo de Bello (Antioquia), logró ser rescatado con vida.

Según dijo a medios de comunicación Ricardo Pin, rescatista de la Fundación Salvares, varios expertos siguieron de cerca a los turistas, pero al ocurrir el accidente no lograron salvar a Miguel Alejandro. “Yo corrí y llegué, lastimosamente no lo pude alcanzar, estaba a cinco metros y se me fondeó“.

La familia del joven bellanita pide ayuda para la búsqueda y rescate del cuerpo de Miguel Alejandro.